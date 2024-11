Una berciana entre el desastre de Valencia: «Hay un ambiente de tristeza, incertidumbre y vulnerabilidad»

Ana Gago Ponferrada Sábado, 2 de noviembre 2024, 09:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Nos sentimos vulnerables aunque sepamos que ya no va a pasar nada. En la calle se respira mucha tristeza». Es el sobreacogedor testimonio de una berciana que vivió la DANA en Valencia. Andrea Marban tiene 25 años y lleva cuatro años viviendo en la capital de la Comunidad Valenciana.

Esta berciana cuenta cómo vivió esta catástrofe sin precedentes. «Nosotros sabíamos que el martes iba a haber una tormenta eléctrica pero en Valencia es algo típico, casi nunca llueve pero cuando llueve lo hace con fuerza y la ciudad se suele inundar uno o dos palmos». No obstante, «no cancelaron las clases de las universidades privadas, ni los centros de trabajo. Sí que cancelaron las clases en las universidades públicas así que yo tuve que ir a clase por la mañana con normalidad. Mientras avanzaba el temporal se vieron obligados a cancelar las clases de la tarde. Nosotros pensábamos que habría una inundación como la de otras veces y que simplemente lo hacían por precaución».

«Mi amigo dejó de dar señales a las 20.30»

La mañana de ese martes se presentó con viento y lluvia débil en el centro de Valencia. Al mediodía, las precipitaciones cesaron pero había ráfagas de viento muy fuertes, tanto que se llegaban a caer trozos de fachada. A las 18.00 de la tarde, Andrea se fue para casa. Por el grupo de Whatsapp que tiene con sus amigos hablaban de cómo estaban viviendo el temporal desde los diferentes puntos en los que vivían.

Hasta las 20.00 de la tarde todo transcurría con «normalidad». Fue a partir de esa hora cuando uno de sus amigos, que vive en Alfafar, les dijo que se estaba inundando su calle hasta el punto de llevarse su coche. Cuando bajó a mover el coche, en cuestión de segundos, el agua llegaba hasta el primer piso del edificio. «A las 20.30 nos mandó el último mensaje diciendo que se estaba inundando todo y a partir de ahí ya no le entran las llamadas ni los mensajes. Nosotros vivimos en el centro de Valencia y estaba todo seco, había mucho viento pero nada más. Hasta más tarde no nos llegó el mensaje de Protección Civil y nos parecía increíble que a solo 3 kilómetros de casa estuviese pasando esto».

Esta berciana asegura que vivieron momentos de «incertidumbre» porque «pasaban las horas y no sabíamos nada de mi amigo». Empezaron a ver que más gente buscaba a conocidos y familiares desaparecidos. «Vivimos una noche de impotencia y miedo». Muchos de los desaparecidos no habían llegado a sus casas y otros sufrieron las consecuencias del corte de la luz.

«Parecía de otro mundo. Fue una locura». Unos días después, Andrea confiesa que en la calle «hay ambiente de tristeza e inseguridad». El miércoles, al día siguiente de la tragedia, «mucha gente de mi clase estaba llorando, se transmitía la tristeza de ver todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Hay gente que seguía sin luz y sin cobertura».

Ampliar Calles de Alfafar este jueves El Bierzo Noticias

La locura de los supermercados no tardó en llegar. «Vimos a través de redes sociales que iban a cortar el agua de Valencia, fuimos a comprar agua y ya no quedaba. Llenamos varios cubos de agua en casa para tener suministro por si la cortaban».

«Hicimos la compra y fuimos a las zonas afectadas»

Andrea asegura que «el día siguiente fue un poco raro porque todavía no podías ayudar de una forma segura, no había organización, había muchísimo caos, todavía había coches destrozados por la calle». Fue el jueves por la mañana cuando se movilizaron para ayudar a los afectados. «Fuimos a hacer la compra y las llevamos productos a los vecinos de los pueblos afectados. Como se les ha ido la luz, se les ha estropeado la comida de las neveras y lo poco que tienen no pueden cocinarlo».

«Cuando llegamos allí fue precioso ver como entre toda la tristeza hay tanta gente ayudando». Allí encontré al amigo del que no sabíamos nada desde el martes y estaba bien. Nos enseñó su coche y estaba destrozado. Algunos vecinos nos decían que sabían que había gente fallecida dentro de los garajes que todavía no habían podido sacar».

Esta berciana se emociona al contar su testimonio y asegura que siente que «la gente aún no se lo cree porque como no pueden ver las noticias no pueden ver el alcance que ha tenido».

Un desastre histórico y sin precedentes que ha marcado a una población devastada.