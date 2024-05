La berciana que cambió el botillo por el jamón al irse a Extremadura para hacer el MIR por amor

Claudia González es berciana y reconoce que «la morriña de volver al Bierzo siempre está ahí» pero ha elegido hacer el MIR en Extremadura por amor. Sin embargo, la tierra siempre le acompaña y es que curiosamente ha elegido la especialidad de médico de Familia porque «el trato es más real».

Esta berciana afincada en Badajoz asegura que «toda la vida había querido estudiar medicina porque siempre había visto la imagen de médico de familia como el típico medico de pueblo y me parece la medicina más cercana y más real». Y así lo ha hecho, ha elegido un centro de salud con poco más de 5.000 habitantes: Talavera de la Real.

«La medicina de Familia en un pueblo es más real»

Claudia quedó en la posición número 3.525 de entre casi 13.000 personas. «Con esa nota podía elegir casi cualquier cosa pero tenía bastante claro que quería Familia. Ahora estamos en el Hospital Universitario de Badajoz HUB que es el hospital de referencia pero luego tenemos que elegir un centro de salud y yo he elegido un pueblo porque la medicina que hay en los pueblos es la medicina que ha habido siempre, el trato es más real que en las ciudades donde hay menos continuidad en la atención», explica.

«El motivo de asentarme en esta zona es porque mi pareja estaba aquí y por eso lo elegí, por amor básicamente», confiesa. No obstante, esta ponferradina no descarta volver al Bierzo en un futuro.

«Siendo honesta, cuando me fui a estudiar fuera tenía ganas de irme del Bierzo pero esta vez, cuando he tenido que elegir Badajoz, se me ha quedado una cosa de decir: ahora estaría bien en El Bierzo. Yo no descarto en un futuro volver, mi casa siempre va a estar en el Bierzo», asegura.

De hecho, «lo que me ha hecho enamorarme de la medicina de Familia ha sido la medicina que he visto en El Bierzo. Mi madre era enfermera y trabajaba en los pueblos y la he visto toda la vida estar en un consultorio de pueblos pequeños. Claudia señala que «eso me encantaba, es como si fueses de la familia. Internet está cambiando todo, la medicina y el hecho de irte a un pueblo mantiene la esencia», sentencia.