El PP de Bembigre denuncia la «falta de capacidad» del equipo de gobierno para la elaboración del presupuesto municipal

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Bembibre considera que los presupuestos para el 2022 presentados por el Ayuntamiento de Bembibre son «una muestra más de la falta de implicación, ideas y proyectos de futuro» por parte del Gobierno municipal socialista.

Según la portavoz de los populares, Elsa García, «nos ha resultado imposible apoyar un presupuesto que, por poner un ejemplo, destina a inversiones reales un total de 166.000 euros…, una cantidad ridícula, irrisoria e incluso ofensiva para los habitantes de este municipio que, sin duda alguna, merece mucho más de lo que este Gobierno nos está ofreciendo».

En este sentido, los 'populares' lamentan la «falta de capacidad» del equipo de gobierno para la elaboración del documento económico que marcará el desarrollo del municipio a lo largo del presente año y en el que, «sorprendentemente», se recoge una partida de 503.000 euros asignados a la Concejalía de Fiestas.

García Vega insiste en que es «incomprensible» que el apartado más importante de un presupuesto municipal «se despache con menos del 33 por ciento del dinero reservado para fiestas y celebraciones» que, si bien entienden que «son necesarias para el desarrollo de la vida social y el mantenimiento de nuestras tradiciones», lo que deja claro es «un brutal desequilibrio en el reparto de cuantías».

Desde el Grupo Popular denuncian, además, que se confirma lo que desde hace tiempo y en reiteradas ocasiones venían advirtiendo, y es que tanto la bajada del 20 por ciento de la tasa del agua como la bajada del IBI «que tanto anunciaron a bombo y platillo, no era más que una cortina de humo que los ciudadanos de Bembibre no van a percibir en sus bolsillos, ya que el importe de la recaudación prevista no se ve modificada».

Por todo ello, los 'populares' de Bembibre, manifiestan finalmente su «total decepción por unos presupuestos sin ideas ni contenido, sin expectativas y sin proyectos de futuro para los habitantes del municipio».