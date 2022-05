Bembibre retoma el ciclo de teatro en inglés para escolares

El Ayuntamiento de Bembibre recupera el ciclo de teatro para el aprendizaje de la lengua inglesa que tendrá lugar este martes y está destinado a escolares de la villa del Boeza y de todo el Bierzo Alto.

De este modo, la Compañía Forum Theatre & Education representará para los alumnos de infantil la obra 'The little duckling' -9.45 horas-, para los del primer ciclo de Primaria 'Welcome to the zoo' -11.15 horas- y para los del segundo ciclo de Primaria 'The 4th musketeer' -12.45 horas.

El precio de la entrada por alumno es de 3 euros.