Dos bandas de punk-rock bercianas y dos de Madrid se dan cita el sábado en el festival Faberock

El parque municipal de Fabero acogerá este sábado a partir de las 21 horas el festival de punk-rock Faberock, un evento gratuito de música en directo que reunirá sobre el escenario a las bandas bercianas We Care Less y Varillas de Farfallo junto a las madrileñas The Birras Terror y Pubic Enemy. La cita se acompaña de una ronda de bares en la que participan una decena de establecimientos del municipio y con la que el Ayuntamiento busca apoyar a la hostelería local. «Sin ellos, este festival no sería posible», apuntaron fuentes municipales.

Para tomar parte en el recorrido, los participantes recibirán al iniciar la ronda una papeleta que deberán sellar en cada uno de los bares inscritos en la iniciativa. Al llegar al festival, deberán entregar la papeleta para entrar en el sorteo de un lote de productos de La Comarca, de un lote de 'merchandising' de los grupos participantes en el festival o de un chándal de la equipación oficial del Club Deportivo Fabero.