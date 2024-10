El Ayuntamiento de Sancedo intenta paralizar el cambio de titularidad de fincas que reclama Comile

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 18 de octubre 2024, 09:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Ayuntamiento de Sancedo ha remitido un escrito al catastro solicitando que paralice los expedientes y cualquier cambio de titularidad de inmuebles promovido por la empresa Comile S.A., intercediendo así en una proceso que ha suscitado entre los vecinos gran preocupación por el temor a la pérdida de las parcelas de las que son propietarios.

«Ante las quejas de los vecinos y vecinas de Sancedo, que han recibido cartas del catastro solicitándoles que justifiquen la titularidad de sus fincas, y ante el temor por perderlas a favor de la empresa Comile S.A. si no presentan la documentación requerida en un plazo de 15 días, hemos decidido interceder enviando un escrito al catastro para que frene este proceso, además de solicitarle que remita los títulos de propiedad aportados por la empresa para reclamar dichos terrenos», ha explicado el alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez.

Los propietarios de fincas rústicas del municipio de Sancedo han recibido cartas procedentes del catastro reclamándoles que justifiquen su titularidad, todo ello motivado por un expediente de la empresa Comile, que demanda los terrenos ubicados en los montes donde se encontraban los pinares de la antigua MSP. «El problema surge porque, además de las fincas que les corresponden (que pertenecían a Coto Minero del Cantábrico, pasaron a ser de la Mercantil Maderas Bodelón y ahora de Comile en virtud del título de compraventa), la empresa también está reclamando fincas que pertenecen a particulares, y ahora estos se ven en la tesitura de tener que justificar que son suyas, cuando entendemos que debería ser al revés: quien reclama las fincas debe demostrar que pertenecen a la empresa», ha afirmado Álvarez.

En el escrito remitido al catastro, además de la paralización del expediente y de la copia de los títulos de propiedad de Comile, el consistorio también ha solicitado que se informe de si se ha llevado a cabo algún cambio de titularidad a favor de Comile por la no presentación de alegaciones por parte de los propietarios de las fincas.

«En muchos casos los vecinos carecen de la documentación que justifique su titularidad, al ser propiedades que han heredado, que siempre han pertenecido a su familia o por haber perdido dichos papeles con el paso del tiempo, además de que muchos de los requeridos son personas de edad avanzada que quizá no la han visto o no saben cómo proceder», señala el alcalde, aconsejando a los vecinos «que presenten alegaciones, mientras se aclara todo el asunto y el catastro responde al escrito remitido por el Ayuntamiento, para evitar que pierdan sus fincas por silencio administrativo y Comile se convierta en propietaria de lo que no le pertenece».

Tras el primer paso dado enviando el escrito al catastro, el Ayuntamiento esperará a recibir la documentación reclamada a Comile, para continuar realizando un informe técnico que determine si está justificada esta maniobra de reclamación, «porque tendría un pase que reclamasen alguna finca por dudas en la delimitación o similar, pero más de 1.000 fincas es imposible que estén en duda».

Temas

Sancedo