La Audiencia absuelve al alcalde de Puente del delito de revelación de secretos

La Audiencia Provincial de León ha absuelto al alcalde de Puente de Domingo Flórez, el popular Julio Arias, del delito de revelación de secretos. La sentencia recoge que no existió delito cuando el regidor mostró en un pleno telemático una notificación de embargo de la entonces concejala socialista Nancy Prada, según informa Radio Bierzo.

En ese sentido, apunta que la exhibición de la notificación a Prada se hizo para comunicarle que no iba a cobrar las dietas que se pagan a final de año en el Consistorio berciano, siendo además el último pleno de aquel ejercicio y que solo era seguido por los concejales del Ayuntamiento. También recoge que, ante la ausencia del secretario, que es el encargado de recibir este tipo de requerimientos, lo tiene que hacer el regidor, por eso el documento acabó en su haber.

Durante el juicio, celebrado el pasado 3 de mayo, Julio Arias había explicado que «a final de año pagamos las dietas y ese era el último pleno». Por todo ello, consideraba que la concejala debía saber «que no iba a cobrar si no se ponía al día» y eso fue lo que hizo.

Además, reconoció que «al igual que a principio de legislatura se informa de lo que se va a cobrar, se debe informar quien no va a cobrar y el por qué» e insistió en que «yo no tengo conocimiento del oficio ni a que se debe ni a que no».

Por su parte, Nancy Prada relató en la Audiencia Provincial que después de la intervención de todas las partes en el pleno, «el alcalde cogió un documento y me hizo el ruego de corregir mi situación vergonzosa como cargo público». Unas palabras que la edil intentó «explicarle y corregirle que esa situación no era así, pero él se dedicó a arrojar hacía mi expresiones de mala conducta, le dije que era personal, que por favor no constara en acta, que no merecía ese trato que me estaba dando».

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitaba cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación y una indemnización de 6.000 euros.