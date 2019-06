UGT asegura que no permitirá que Correos recorte sus servicios en el medio rural de la comunidad Motos de reparto de Correos. El sindicato rechaza el informe de la Airef que apuntaba en ese sentido D.ÁLVAREZ Ponferrada Viernes, 14 junio 2019, 20:08

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, aseguró hoy que el sindicato no comparte «bajo ningún concepto» los términos del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que insta a Correos a recortar servicios en el medio rural. «No lo vamos a permitir», afirmó Temprano, que recalcó que «un servicio público no se puede mirar por si es deficitario o no, sino por si llega al ciudadano».

En ese sentido, el líder sindical consideró que la medida haría un flaco favor a las acciones encaminadas a luchar contra la despoblación de los territorios rurales y subrayó que la presencia de oficinas y sucursales de la empresa postal es uno de los servicios del mundo rural que mejor ha sobrevivido a la crisis. «Creemos que hay que potenciar el empleo y la recuperación de las tasas de reposición en las administraciones públicas, también en Correos», zanjó Temprano.

Huelga en Nissan

Por otro lado, el máximo responsable de UGT en la Comunidad quiso lanzar un mensaje de solidaridad a los empleados de la fábrica de Nissan en Ávila, que hoy celebraron su segunda jornada de huelga para exigir el cumplimiento de los compromisos del Plan Industrial. Temprano exigió a la empresa que «plasme sus propuestas en un documento por escrito», ante la desconfianza de la plantilla por los diversos «incumplimientos».