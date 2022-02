Cs apuesta por Bembibre para la instalación de la plataforma agroalimentaria

La candidata de Ciudadanos (Cs) por León a las Cortes, Ana Carlota Amigo, anunció que, cuando lleguen al gobierno de la Comunidad, llevarán a cabo una propuesta para que la plataforma logística y agroalimentaria del Bierzo «se ubique en el polígono industrial de Bembibre, que se va a ampliar y urbanizar a través de una novena fase».

Según Amigo, la formación va a trabajar para que en próximo Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, dentro del que se encuentra este municipio, se incorporen, de entrada, cinco millones de euros para iniciar el procedimiento de esta plataforma logística y agroalimentaria.

«Consideramos que el Bierzo es puntero es agroalimentación, con muchas empresas y Denominaciones de Origen, y tenemos que continuar ayudándole», afirmó.

Además, la candidata a las Cortes hizo hincapié en que se necesita la colaboración del resto de administraciones. «Lo que no podemos hacer es proponer desde la Junta y que las instituciones no acepten nuestras propuestas», manifestó la ex consejera de Empleo tras visitar ayer el Parque Industrial Bierzo Alto junto al número 3 de la lista por León, Sigifredo Benavides, y la portavoz del Consejo Comarcal, Ruth Morales.

Finalmente, la número uno por León aseguró que todos los proyectos que la formación naranja está anunciando durante el periodo de campaña electoral, que finaliza el próximo domingo, se van a cumplir cuando Ciudadanos consiga llegar al gobierno de la Comunidad, «que seguro que sí, según se refleja en las últimas encuestas, que afirman que vamos a conseguir grupo parlamentario en las Cortes y seremos de nuevo llave».