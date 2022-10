CB apoya la concentración por la igualdad de trato entre perros domésticos y de caza

Coalición por El Bierzo (CB) acudirá a la concentración de este domingo, a las 12 horas, en la Plaza de Julio Lazurtegui de Ponferrada para apoyar a las protectoras locales y convocantes ante el «abuso» de la nueva ley que «injustamente» da trato distinto al perro de caza frente al doméstico.

«Es intolerable en pleno siglo XXI y tras los pasos y avances dados en la protección animal, de los que aún queda un largo camino, que el PSOE proponga tal aberración, que a nuestro juicio es un serio retroceso. No se puede permitir que los perros de caza queden fuera de la ley de protección animal», apuntaron desde CB.

La formación bercianista considera que esta nueva ley abre la puerta a la cría indiscriminada, a la matanza de cachorros recién nacidos en función del interés por su sexo, al sacrificio, abandono y maltrato de adultos, muchas veces torturados, que no cumplen expectativas de uso, y al abandono de los galgos que se rompen las patas o no sirven para criar. «Son seres vivos que sufren, sienten y padecen por encima que su raza tenga cualidades para una actividad u otra. Cuando se trata de seres vivos, no de máquinas o de robots, no puede haber intereses políticos. La política esta para buscar el bienestar general», añaden.

Además de apoyar la concentración del domingo, CB presentará una moción en el próximo pleno del Consejo Comarcal del Bierzo para instar al gobierno de España a incluir a los perros de caza dentro de la ley de protección animal.

«Desde este partido hacemos un llamamiento público para respaldar esta iniciativa y que acuda la ciudadanía berciana este domingo», concluyen.