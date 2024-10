Annie Le Quellec: «Aprendí español viendo The Big Bang Theory»

Esther Jiménez Ponferrada Viernes, 11 de octubre 2024, 08:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Annie Le Quellec nació en Lorient, en la Bretaña francesa, hace 42 años. Ella es una de los 5.172 extranjeros censados en la comarca del Bierzo, en concreto en Ponferrada, donde llegó hace casi 6 años. Lo hizo cansada y preocupada por la situación que se estaba viviendo en Francia, «cambiaron las cosas a nivel político y veía un futuro complicado ahí», asegura. Por lo que, embarazada, decidió dejar su ciudad natal y trasladarse a la capital berciana, tierra de su marido Lucas.

Atrás dejó un negocio exitoso, un bar snack durante la semana que estaba situado «en una muy buena zona, frente a dos institutos y al lado de la universidad» y que se convertía en after durante el fin de semana. Lo tuvo 5 años pero al final lo vendió.

Llegó a Ponferrada un 28 de diciembre de 2018, Día de los Inocentes, tuvo aquí a su hija, pasó el confinamiento del covid y después ella y su marido apostaron por montar un restaurante parecido al que tuvo en Lorient. De hecho, cuando llegó «vi todos los locales vacíos que había, para alquilar, para vender, y vi como una oportunidad» pero después de cierto tiempo también decidieron cerrar y desde entonces Annie está enfocada en la interpretación, su gran pasión.

Conocida artísticamente como Anita del Sol, esta mujer todoterreno estudió en el Conservatorio Nacional de Teatro con tan solo 16 años, formó parte de varias compañías teatrales y ha participado en series bastante conocidas en su país y que han dado el salto a Estados Unidos (Parias), cortometrajes e incluso películas que le han otorgado reconocimientos como actriz.

El idioma fue una de las principales trabas que se encontró a la hora de intentar hacerse un hueco en la escena teatral, «hace solo ocho años que practico el español», indica, por lo que la calle o incluso la televisión han sido sus grandes maestros. «Lo aprendí con The Big Bang Theory, poniendo los subtítulos en español y me daba cuenta que algunas palabras se escribían igual que en francés pero se pronunciaban diferentes», recuerda entre risas.

Poco a poco dominó más el idioma y comenzó a hacer sus pinitos con Totum Revolutum, una compañía salida de la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada, también ha formado parte de algún cortometraje y dirigido una obra de teatro musical con fines solidarios y en la actualidad está intentando abrir una escuela de teatro en la capital berciana mientras colabora con Dinamia Teatro en una obra que se estrenará en marzo de 2025 y sin parar de crear otros proyectos.

Annie está inmersa en varios proyectos teatrales en Ponferrada y en el Bierzo.

El ritmo de las comidas, lo que peor lleva

Así, totalmente integrada en Ponferrada después de casi 6 años, Annie asegura que una de las cosas a las que más le costó adaptarse, «todavía me cuesta», fue el ritmo de las comidas, «el comer a las 2 de la tarde cuando en Francia solemos hacerlo a las 12. El colegio empieza a las 8, paramos y comemos a las 12 y a las 2 a trabajar otra vez». Ahí fue cuando comenzó a conocer los pinchos, un pequeño tentempié pero que no le era suficiente, y también la siesta, algo que en su país solo se permiten los domingos.

Por el contrario, lo que más le gustó de Ponferrada «es la tranquilidad de la gente, la forma de dejarse llevar. Allí hay más estrés, más acción-reacción», asegura esta francesa. Al principio le pareció «muy bien» esa despreocupación, su situación en ese entonces también la ayudaba a sentirse cómoda en ese aspecto, pero al comenzar a regentar el restaurante, «hacíamos un poco de psicólogos también y la gente se quejaba mucho pero no hacían nada. La vida aquí es más dura que en Francia pero no se hace nada, no se manifiestan. Yo veo las injusticias y me hace arder la sangre», afirma Annie que, con el paso del tiempo reconoce que «ya me dejo llevar».

También lamenta la cantidad de trámites burocráticos y la tardanza que hay en España para abrir un negocio. Y es que, a su juicio, cree que «en vez de ayudar, todo son trabas, un autónomo que quiere abrir un negocio, que va a tener empleados… pero antes de empezar ya te ponen frenos en todas partes».

Con todo ello, Annie Le Quellec ha hecho de Ponferrada su hogar, una tierra a la que le ve mucho potencial aunque considera que le faltan muchas cosas a nivel de transportes y de infraestructuras y que todavía no ha logrado levantar cabeza tras el cierre de las minas y de las centrales térmicas.

