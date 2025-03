Los Ancares Leoneses también se comen: «Es parte de la identidad de la propia población»

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 24 de marzo 2025, 08:08 Comenta Compartir

Los Ancares Leoneses fueron declarados en 2006 Reserva de la Biosfera y desde entonces el consorcio que forman los municipios de Peranzanes (Valle de Fornela), Valle de Ancares, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo y el Consejo Comarcal del Bierzo llevan trabajando, junto con entidades locales y sociedad, para conciliar la conservación, el desarrollo local de sus poblaciones y el apoyo logístico a la investigación y la divulgación científica.

En ese sentido, durante estos últimos años la Reserva ha comenzado a recopilar la tradición de la zona, su patrimonio sobre todo inmaterial, con la colaboración de organismos como el Instituto de Estudios Bercianos, con quien elaboraron un inventario en el que se recogen tradiciones o festejos. También cuentan con una parte de etnobotánica, que está en un repositorio de la Uned, en el que, entre otras cosas, hay recetas relacionadas con usos medicinales.

Pero entre ese compendio de tradición, vieron que estaban cojos de una pata. «Nos faltaba la parte gastronómica y en plena pandemia, desde la Red Española de Reservas de la Biosfera se editó un libro muy bonito, 'Las Recetas de la Biosfera', y recuerdo que nosotros no pudimos participar porque no lo teníamos recogido. Pues igual que se recoge cómo se asan los pimientos en el Bierzo, toda esa parte inmaterial que no es tangible pero sí comible», explica Susana Abad, gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

Por tanto, en este 2025 se han puesto manos a la obra y están comenzando con todo el trabajo para recopilar las recetas y sabores que han pasado de generación en generación en la zona «y que puede parecer baladí pero al final es parte de la identidad de la propia población y es un valor patrimonial inmaterial», añade.

Para ello contarán con la ayuda de Soraya Ramón, alumna que realiza en la Reserva sus prácticas del Ciclo de Grado Superior de Técnico en Gestión Forestal y del Medio Natural en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, que será la encargada de contactar con la gente. «Soraya es del Valle de Fornela y conoce a mucha gente. La idea es elaborar una ficha y que vaya a los pueblos, hable con la gente, rellene todos los datos, por ejemplo cómo es la elaboración y demás», indica Susana Abad.

Caldo, feixuelos o bacalao de Fornela

De esta forma, están comenzando a dar los primeros pasos, dándole forma a esa ficha y viendo ya algunas recetas, como «el típico caldo, los feixuelos, el bacalao que se hace en Fornela, patatas a lo pobre, la elaboración de pan artesanal en horno, el queso, los bizcochos, elaboraciones con castañas, rosquillas, torrijas, un poco cosas que se hacen por aquí. Ella está haciendo un barrido de ideas y a partir de ahí elaboraremos un ficha, haremos trabajo de campo e iremos rellenando».

De hecho, Susana Abad cree que de ese trabajo de campo pueden salir «cosas curiosas, que solo se hacen en algunos sitios», por lo que su idea es darle difusión para que la gente «nos contacte y pueda venir y contarnos las recetas que ellos saben», y con todo ello hacer una guía o un libro -además de incluirlo en el repositorio web de la Uned-.

Por su parte, Soraya Ramón asegura que va a ir por los pueblos con la idea de que la gente «se vaya acercando a mí, que me vayan contando, como una reunión y ellos te van hablando. Quizás al ser recetas es más fácil, la gente coopera mucho más, se van a cuando eran pequeños y a la gente de los pueblos les gusta mucho eso de mi madre me hacía», señala.

Y es que tanto Susana como Soraya creen que cuando surgen este tipo de cosas, los ciudadanos suelen ser muy participativos. Además, la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses cuenta con un grupo de participación en el que están representados asociaciones de mujeres, culturales, de ganaderos, empresarios turísticos «y en cuanto les pides ayuda la gente sí que colabora, depende de los temas también, pero yo creo que este va a ser un tema en el que colaboren mucho. El año pasado estuvimos haciendo una guía de flora y fauna local y esa guía se elaboró gracias a la ayuda del comité científico que está ahí detrás pero las plantas, los nombres, los usos que se les daban, todo eso se recogió gracias a la gente», concluye la gerente de la Reserva.