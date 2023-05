El alcalde de Puente Domingo Flórez niega su culpabilidad y la concejala insiste en que fue «violentada»

«El alcalde al finalizar el pleno me dijo: 'le voy a hacer un ruego y es que se ponga al corriente de su situación vergonzosa'». Son las palabras de María Nancy Prada, concejala del PSOE, en el Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez en el juicio por revelación de secretos por parte del alcalde de la localidad, Julio Arias, y que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de León.

El regidor negó los hechos y aseguró que «no se reconoce culpable» y explicó que «a final de año pagamos las dietas y ese era el último pleno». Por todo ello, considera que la concejala debía saber «que no iba a cobrar si no se ponía al día» y eso fue lo que hizo.

La carta, un requerimiento de pago, llegó al Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez y el alcalde la abrió, una notificación que nunca fue recibida de manera «oficial» por la concejala, como así ha remarcado ella misma en el proceso.

El regidor de Puente Domingo Flórez reconoce que «al igual que a principio de legislatura se informa de lo que se va a cobrar, se debe informar quien no va a cobrar y el por qué». El alcalde asegura que «cuando empezó este proceso había concejales que no se acordaban de ese comentario». Además, insiste en que «yo no tengo conocimiento del oficio ni a que se debe ni a que no».

«Mi situación vergonzosa»

Nancy, la concejala que no ha denunciado de manera directa, sino que ha sido de oficio por el Ministerio Fiscal, recordó que los hechos se produjeron en un pleno extraordinario que se celebró, por las condiciones de la pandemia, de manera telemática.

En el momento de los ruegos y preguntas el alcalde exhibe un documento, que es el requerimiento en el que se muestra que ella tenía una deuda y le dice que no iba a cobrar el pleno. La concejala ha relatado en la Audiencia Provincial de León que «después de la intervención de todas las partes, el alcalde cogió un documento y me hizo el ruego de corregir mi situación vergonzosa como cargo público».

Unas palabras que la concejala intentó «explicarle y corregirle que esa situación no era así, pero él se dedicó a arrojar hacía mi expresiones de mala conducta, le dije que era personal, que por favor no constara en acta, que no merecía ese trato que me estaba dando».

Una situación que el alcalde conocía

Nancy Prada insiste en que «me sentí violentada, después del pleno me derrumbé» y lamenta que a pesar que tanto desde su partido como desde Coalición por el Bierzo se pidió al alcalde que pidiese perdón y «eso nunca sucedió ni de manera pública ni privada».

La concejala ha explicado en el juicio una situación personal que asegura que «el alcalde conocía» y que la deuda «que en ese momento ya estaba solventada» no era suya sino de su ex pareja. Nancy insiste en que «el requerimiento era ajeno de todo lo que se habló en el pleno, era personal nada tenía que ver ni con mi cargo de concejala ni con lo que se debatía en el pleno».

También fue llamado a declarar en el proceso la persona que actuó en ese momento como secretario reconociendo que «en contestación a los ruegos, don Julio le dijo a la concejal que debía pagar las deudas». Unas palabras que confirman la versión de la concejala socialista y a las que el testigo también añadió que el regidor le dijo que era «una situación vergonzosa».

Las conclusiones

El Ministerio Fiscal ha pedido la condena a Julio Arias, actual alcalde de Puente Domingo Flórez, por un delito de revelación de secretos y también solicita una indemnización de 6.000 euros para la concejala.

Por su parte, el abogado del regidor basa su defensa en que es legítimo que él recibiese el documento y que no lo hizo público ante personas ajenas a los miembros de la corporación que estaban presentes en ese pleno. Y por todo ello, pide su absolución.