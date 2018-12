El alcalde de Cacabelos asegura que no tiene constancia de que el PSOE haya solicitado su suspensión de militancia El alcalde de Cabelos, Sergio Álvarez, en su última comparecencia. / César Sánchez El regidor lamenta las «prisas» de la dirección provincial y comarcal por tomar medidas ante una sentencia «que no es firme» y que «queda en suspenso» hasta que se resuelva el recurso CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 24 diciembre 2018, 11:34

El alcalde de Cacabelos, el socialista Sergio Álvarez, anunció este lunes que no tiene constancia de que la dirección comarcal y provincial del PSOE hayan solicitado su suspensión de militancia tras la sentencia de la Audiencia Provincial de León que le condena a nueve años de inhabilitación del ejercicio público por la comisión de un delito de prevaricación al considerar que el regidor impidió la incorporación a su puesto de trabajo al interventor municipal tras haber obtenido el alta médica.

«Para suspender a alguien de militancia primero tendrán que avisar a esa persona y nadie se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme la decisión con lo cual las palabras en prensa son vacías porque yo no he recibido ninguna comunicación ni ninguna llamada telefónica ni del secretario provincial ni del secretario comarcal por este motivo», explicó este lunes Álvarez en declaraciones a elbierzonoticias.com. «Yo no tengo constancia de nada, a día de hoy, entonces yo sigo siendo militante», subrayó.

Lamenta, por ello, que lejos de trasladarle esta decisión a él de forma directa el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, haya preferido confirmar el viernes a través de los medios de comunicación que la formación había solicitado a los órganos competentes en los ámbitos autonómico y federal su suspensión de militancia en el partido tras conocer la sentencia. Asimismo, ha criticado las «prisas» de la dirección comarcal y provincial por tomar medidas ante una decisión judicial que «todavía no es firme» y que «queda en suspenso» hasta que se resuelva el recurso.

El regidor municipal insiste en que «mi conciencia está muy tranquila» y deja claro que «seré socialista sea militante o no». Asimismo, se reafirma en lo anunciado en su última comparecencia pública en la que aseguró que no dimitirá, que acata la sentencia de la Audiencia Provincial y que presentará recurso. Un recurso que entiende que paraliza precisamente la decisión judicial. «Yo he pedido ya el recurso con lo cual la sentencia queda en supenso, porque no olvidemos que la justicia es para todos por igual», concluyó