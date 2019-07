IU y SxC advierten al PSOE de un plan del PP para «destrozarle» y le invitan a negociar un acuerdo de gobierno Las concejalas de IU y SxC, durante su comparecencia en Cacabelos. Piden a los socialistas que «recapaciten» para retomar el diálogo para conseguir un gobierno de izquierdas estable para el municipio CARMEN RAMOS Cacabelos Viernes, 26 julio 2019, 13:48

Izquierda Unida (IU) y Socialistas por Cacabelos (SxC) advierte al PSOE de que el PP «está al acecho para utilizar a Junior Rodríguez y destrozar la política municipal», según indicó la portavoz de IU, Susana Vila. En este sentido, destacó «los planes oscuros del PP» que, a su juicio, quedarán de manifiesto «cuando muestre su verdadera cara, porque destrozará a Junior Rodríguez como ya hizo con alcaldes socialistas anteriores», subrayó.

En una comparecencia conjunta celebrada este viernes, las representantes de ambas formaciones tendieron la mano de nuevo al alcalde para conformar un gobierno de izquierdas con la mayoría suficiente para dar estabilidad al gobierno municipal que ahora mantiene en solitario y en minoría los socialistas con sólo 4 concejales.

«Que el PSOE recapacite y admita el resultado de las urnas porque sino no lo reconoce Cacabelos está perdiendo muchas cosas positivas», subrayó Vila, que se mostró «entristecida» por una situación que actualmente entiende que «paraliza el Ayuntamiento» y que quedó de manifiesto en el pleno de organización celebrado este jueves que echó por tierra la propuesta planteada por el PSOE.

«No vamos a poner paños calientes al PSOE que con 4 concejales no tiene mayoría absoluta y no puede gobernar con 8 de la oposición», insistió la portavoz de IU que invitó a los socialistas a «dejar las rencillas y los intereses personales a un lado» para negociar un acuerdo de gobierno. «Las rencillas tienen que quedar atrás, no somos patio de colegio, somos peronas adultas con gran responsabilidad en el municipio, para eso nos han avalado las urnas», insistió la portavoz de Socialistas por Cacabelos, Maika González.

En caso de no querer alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para Cacabelos, tanto IU como SxC animan al alcalde a pactar cada punto antes de la celebración de los plenos y de las comisiones especiales de cuentas. «El objetivo es el mismo, que le municipio crezca», concluyó la concejala de Izquierda Unida, Gema Núñez.