Acusan a la Gestora del PSOE de Cacabelos de buscar candidato al margen del «sentir de la militancia»

Cacabelos Lunes, 25 marzo 2019, 18:06

El exsecretario local José Manuel Omente asegura que en torno al 75% de los afiliados han solicitado a la Federal la suspensión de la baja cautelar del alcalde, Sergio Álvarez, hasta resolverse el recurso sobre su inhabilitación

Miembros del PSOE de Cacabelos expresan en un comunicado firmado por su exsecretario José Manuel Omente un «malestar generalizado de la mayoría de la Agrupación» con la Gestora nombrada tras la sentencia que inhabilita para el cargo de alcalde al actual regidor, Sergio Álvarez, al acusarla de estar «buscando candidato» para las elecciones municipales del 26 de mayo al margen del «sentir de la militancia». Aseguran que en torno al 75% de los afiliados han solicitado a la Federal la suspensión de la baja cautelar de Álvarez hasta que se resuelva el recurso presentado a la sentencia de la Audiencia Provincial de León que le condena por un delito de prevaricación por impedir la reincorporación a su puesto del interventor municipal tras recibir el alta.

«La finalidad de una Gestora es el funcionamiento orgánico para convocar una asamblea extraordinaria con el fin de proveer a la Agrupación de una nueva ejecutiva local. Sin embargo, saltándose estos estatutos y pasando por encima de lo que los militantes les han solicitado tanto en la última asamblea como por petición escrita al presidente de la Gestora, se dedican a buscar un candidato para las próximas elecciones municipales», afea Omente antes de remarcar que «su deber, según los estatutos, no es ese».

Respaldo en el «enfrentamiento» con el interventor

José Manuel Omente asegura que la mayoría de la Agrupación respalda al alcalde en su «enfrentamiento» con el interventor que derivó en el proceso judicial citado. «Si no hubiese solicitado», expone, «un informe médico a dicho interventor y éste hubiese atacado a alguno de los trabajadores municipales todo el mundo haría responsable al alcalde por haber permitido su reincorporación sin las garantías médicas pertinentes». Es por ello por lo que un grupo de afiliados solicita la suspensión de la baja cautelar de militancia de Álvarez, algo que ya han comunicado a la propia Gestora «para que intenten en sus posibilidades una rápida respuesta a la misma, ya que tienen contacto directo con la (dirección) provincial».

«Los militantes de la Agrupación somos los que tenemos que buscar candidato a las próximas elecciones municipales y no ellos, ya que en su mayoría no son de Cacabelos, ni conocen Cacabelos», dice al respecto de los componentes de la Gestora, a los que acusa de «no hacer caso al sentir de la militancia» y de incumplir los estatutos del PSOE para añadir que uno de los miembros, el actual secretario comarcal, Gerardo Álvarez Courel, «lleva saltándose los mismos desde el momento que fue nombrado (...) y desde esa asamblea nunca ha convocado comité comarcal cuando estatutariamente es obligatorio hacerlo cada seis meses y en siete años no ha convocado ninguno». «Solo pedimos», concluye, «agilidad en la elección de una nueva ejecutiva local ya que el tiempo se nos echa encima y como sigamos así, las elecciones en Cacabelos no contarán con una lista socialista».