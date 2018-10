Acevedo denuncia en el pleno de las Cortes la situación de la atención sanitaria en El Bierzo La procuradora socialista acusa a Saénz Aguado de tener a los médicos «a riesgo de infarto» y le pide que dimita porque, «para el tiempo que le queda y lo que hace, nos da lo mismo tener consejero que no tenerlo» LEONOTICIAS León Martes, 30 octubre 2018, 19:43

La procuradora del PSOE por León Gloria Acevedo ha denunciado este martes en el pleno de las Cortes la situación de caos en la que se encuentra la atención sanitaria en El Bierzo. La parlamentaria autonómica berciana ha arremetido en la sesión de control a la Junta contra el consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado, al que le ha pedido que se vaya «a su casa», porque, «para el tiempo que le queda y lo que hace, nos da lo mismo tener consejero que no tenerlo».

Acevedo acusó al consejero de tener a los médicos «a riesgo de infarto». Argumentó que Toreno y Puente Domingo Flórez comparten pediatra y que en pleno comienzo del verano este facultativo sufrió una contingencia que le obligó a coger la baja cuando la población de los municipios rurales se duplica.

«Los padres y madres estuvieron esperando su sustitución. Los días pasaban y empezaron sus reivindicaciones, hasta que el 21 de agosto les llegó una carta en la que les aconsejaba que llevasen a sus hijos enfermos a Fabero o a Ponferrada, que están a 15 y 22 kilómetros, respectivamente, o que los atendiese el facultativo de atención primaria, que, según ustedes, tiene plenas competencias para tratar a la población pediátrica, pese a que estos facultativos, que son responsables, niegan esta circunstancia», apuntó Gloria Acevedo.

Señaló que hasta que los vecinos no protestaron en la calle no se procedió a la sustitución, «pero la inquietud sigue instaurada en estos padres y madres de Toreno y Puente Domingo Flórez hasta que no verbalice aquí y ahora que no va a proceder a la supresión del servicio de pediatría y que las sustituciones se harán inmediatamente».

Gloria Acevedo agregó que en atención primaria «disponen de tres facultativos y, en el caso de se produzca alguna contingencia que les obligue a la baja, se tienen que sustituir entre ellos, pero no sólo eso, si se produce alguna baja de algún facultativo de Matarrosa, Páramo del Sil o Berlanga también tienen que proceder a cubrir a esta baja».

La procuradora socialista también expuso el caso de Toral de los Vados, donde, en atención primaria, «continúa la misma secuencia: dos facultativos, uno de ellos coge la baja y obligan al otro facultativo a hacerse cargo de las 1.900 cartillas de todo el municipio, empiezan las quejas de usuarios y pacientes y entonces aquí andan ustedes un pelín más finos y proceden a la sustitución, pero qué sustitución, señor consejero: en un mes y medio han pasado hasta cinco facultativos distintos». Acevedo reprocho a Saénz Aguado esta solución: «Pero usted es consciente de la inquietud que provoca en las personas más vulnerables, que son las de mayor edad, acudir a su médico de atención primaria y encontrarse cada semana con una persona distinta».

La parlamentaria berciana exigió el compromiso del consejero para proceder a la sustitución permanente «por un solo facultativo hasta la reincorporación del titular y, por favor, no me repita el mantra ahora de que es un problema nacional, lo es ahora en el último mes y en los últimos siete años de quién era».