12.000 trabajadores en León se beneficiarán del incremento del salario mínimo a 900 euros La subida afectará principalmente a mujeres. De los 120.142 afiliados a la Seguridad Social con los que cuenta la provincia, el 10% incrementará su salario en 164 euros mensuales con la medida que ya será efectiva este enero N. BRANDÓN León Lunes, 21 enero 2019, 17:47

La subida del salario mínimo a 900 euros en 14 pagas aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre afectará a 12.000 trabajadores leoneses. Esto significa que, de los 120.142 afiliados a la Seguridad Social que registraba León en diciembre de 2018, el 10% de estos trabajadores verán incrementada su nómina en 164 euros brutos mensuales. El Real Decreto llegará este martes al pleno del Congreso y contempla una subida del salario mínimo del 23%, la mayor subida desde el año 1977. El incremento afectará principalmente a los sectores del comercio, las actividades administrativas y auxiliares y la hostelería.

La subida del SMI ha recibido una buena acogida por parte de los sindicatos pero con recelo desde la patronal leonesa. Así, el líder provincial de UGT, Enrique Reguero, remarca que «cuanto más aumente el salario más aumentará el impacto positivo en la economía interna» y tilda de «órdago» las declaraciones de los empresarios que insisten en una posible «desaceleración de la creación de empleo o reducciones de jornadas», tal y como ha explicado a leonoticias Enrique Suárez, Secretario General Adjunto de Fele, Federación leonesa de empresarios.

Los datos Beneficiados 2,5 millones de trabajadores 56% mujeres 12.600 euros salario mínimo al año 900 euros salario mínimo al mes 30 euros salario mínimo al día

Desde UGT, advierten en que los «empresarios no van a dejar sin cobertura esos trabajos y no se pueden cubrir por debajo de 900 euros». «Son trabajos que a los que las personas casi no quieren acceder, pero se tienen que cubrir», remarca Reguero, que además apunta a un «aumento del consumo». Por su parte, los empresarios leoneses, en palabras de Enrique Suárez, cree que «la circulación del dinero es muy a corto plazo y lo que puede provocar es ajuste en las jornadas, con contratos a tiempo parcial, porque no se puede sacar el dinero de la nada». Además, Suárez piensa que «contratar es más caro porque han aumentado las cargas impositivas al trabajo y la subida no está ligada a ningún indicador de aumento de la productividad: ha sido una medida unilateral».

Desde Fele insisten en que hay muchas empresas leonesas en pérdidas o que aún se están recuperando que podrían verse afectadas negativamente. «Es un incremento desproporcionado que no se ajusta a la realidad» y vaticinan que «no será un buen año para las empresas». Por eso, desde el empresariado leones apelan al diálogo social entre patronal, sindicatos y Administración a la hora de decidir este tipo de medidas.