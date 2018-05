Zanca ve en Olegario Ramón un buen candidato a la Alcaldía de Ponferrada Manuel Fernández Zanca, junto a Olegario Ramón. / E.Jiménez El ex senador socialista cree que es «una buena persona» y le aconseja que «trabaje, que escuche y que reparta tarea» E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 17 mayo 2018, 20:37

Un día después de que el secretario general de la Agrupación del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, anunciase su intención de presentarse a las primarias para ser el candidato socialista a la Alcaldía de la capital berciana, el ex senador de la formación, Manuel Fernández Zanca, aseguró que, a su juicio, es «buen candidato» porque lo principal de todo es que «es buena persona». «Yo he preguntado por Olegario porque personalmente no lo conocía y todos coinciden en una cosa, que es una buena persona. Así que yo creo que el principio no es malo, de mi no decían eso cuando era candidato, desde luego», explicó.

Asimismo, le ha aconsejado que «trabaje, que escuche y que reparta tarea, con eso, si lo hace todo, sería fantástico». Sobre todo en un momento en el que, en su opinión, es necesario «sumar y no dividir, aquí no sobra nadie, aquí ni en ningún sitio, y todos tenemos que arrimar un poco el hombro si queremos que nuestro barco salga bien de esta tormenta en la que estamos».

Fernández Zanca participó en las tertulias ciudadanas organizadas por la Agrupación de Ponferrada para contar su experiencia en el Senado, donde desembarcó en el año 2.000 después «de lo mal que lo pasé aquí en Ponferrada en aquel periodo del 95 al 99, con traidores incluidos». En ese sentido aseguró que «me lo tomé extraordinariamente en serio y trabajé mucho y creo que me quedé muy satisfecho, creo que cumplí con lo que esperaban de mi».