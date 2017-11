'Templarium' defiende su unidad y respalda la semipeatonalización del centro porque cree que beneficiará al comercio 'Templarium' cree que las obras beneficiarán al comercio de la ciudad. El presidente del colectivo asegura que se ha informado «en todo momento» de las obras a sus asociados CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 9 noviembre 2017, 10:45

La Asociación de Comercio Urbano 'Templarium' ha defendido hoy su unidad y ha reiterado su respaldo a las obras de semipeatonalización que se llevarán a cabo en las calles Camino de Santiago y Gómez Nuñez porque considera que beneficiarán al comercio del centro de la ciudad.

El presidente del colectivo, Felipe Álvarez, asegura que no tenía conocimiento de la campaña iniciada por comerciantes, propietarios de locales y clientes que entregaron ayer 1.732 firmas en el Ayuntamiento de Ponferrada y ha acallado las voces críticas que apuntaron a una posible fractura en el seno del colectivo al asegurar que miembros de Templarium habían respaldado su protesta dado que no se les había informado de las obras.

«Nosotros no conocíamos nada de esto, hemos mantenido en todo momento informados a todos los asociados sobre cómo iban a ser las obras de urbanización porque no son obras de peatonalización porque va a quedar un carril de acceso a la entrada de Ponferrada, simplemente que se va a poder salir por otras vías y no va a haber problema», explicó el responsable de la asociación.

Desde 'Templarium' reconocen la incidencia negativa que las obras pueden llegar a tener para los comerciantes del centro de la ciudad, sobre todo al coincidir con el periodo navideño, si bien insiste en que la asociación ha sido «impulsora» del Plan de Revitalización del Comercio y que se siente «partícipe» del mismo.

Su presidente asegura que sí es verdad que les hubiera gustado que la intervención en la calle Gómez Núñez incluyera la renovación saneamientos y nuevas acometidas «porque toda esa calle está muy vieja en todo el tramo» pero entiende que ello requeriría una inversión más elevada cercana a los dos millones de euros. No obstante, aplaude que las obras de urbanización permitan acometer la mejora de aceras, señalización, señal wifi y eliminación de barreras arquitectónicas, entre otras actuaciones.

Asimismo, reconoce la necesidad de aprovechar la subvención concedida por la Junta de Castilla y León para este fin. «Yo creo que no somos quien para rechazar ningún tipo de subvención para la ciudad de Ponferrada», señaló Álvarez.