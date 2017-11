Un taller analizará en Ponferrada las potencialidades que la maternidad aporta al emprendimiento La consultora de desarrollo Carmen Prada y la psicóloga perinatal Noema Fernández serán las encargadas de dirigir la sesión ICAL Ponferrada Lunes, 6 noviembre 2017, 17:34

El espacio Plaza Gourmet, situado en la planta superior del mercado de abastos de Ponferrada, acogerá el próximo 15 de noviembre un taller formativo en el que la consultora de desarrollo personal y profesioal Carmen Prada y la psicóloga perinatal y de familia Noema Fernández hablarán sobre el “valor añadido” de la maternidad a la hora de emprender en el mundo laboral.

Al respecto, el objetivo del evento, explicó Prada, es poner de manifiesto las “capacidades y competencias muy desarrolladas que tienen las mujeres por el mero hecho de ser madres” y que, con su aplicación en el mundo de la empresa, producen efectos beneficiosos. Algunas de esas “potencialidades” son “la administración eficaz tiempo, la capacidad de resolución de conflictos o la administración de la economía familiar”.

Programa del evento

La sesión, que tiene un coste de 15 euros, se iniciará a las 18 horas con la charla 'Neuropsicología de la maternidad. Un cerebro idóneo para emprender', a cargo de Fernández. A continuación, Prada ofrecerá la ponencia titulada 'El trabajo de una madre. Un máster para el emprendimiento' y el evento se cerrará con un taller práctico en grupos, en el que los asistentes pondrá en común sus experiencias a través de distintas actividades para llegar a la conclusión de que “hay mundo después de ser madre”.

En ese sentido, la conferencia también busca “dejar claro que ser madre no es obligatorio” y romper el “falso mito” de la “mujer incompleta”. “Hay que acabar con el estigma y la discriminación de las madres que no tienen tanta predisposición a trabajar”, aseguró Prada, que recordó que “a la hora de emprender, no hace falta renunciar y escoger entre ser madre o seguir en el mundo laboral”.