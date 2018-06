Los sindicatos aseguran que hay más vías que los presupuestos para aprobar el acuerdo de la plantilla de personal Imagen de algunos de los representantes sindicales de la plantilla del Ayuntamiento de Ponferrada. / E.Jiménez Advierten que solo aceptarán lo pactado con la anterior edil de Personal y continuarán con las movilizaciones, la primera el miércoles, sino reciben el documento antes del lunes, momento en el que están convocados para una reunión en el consistorio E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 29 junio 2018, 15:01

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada han asegurado este viernes, al contrario de lo que afirmó ayer la alcalde de la capital berciana, Gloria Fernández Merayo, que existen otros mecanismos además de los presupuestos para aprobar el acuerdo de la plantilla de personal. Es más, aseguran que este asunto ya salió durante la negociación del documento «y los propios técnicos y los servicios jurídicos de nuestros sindicatos avalaron que hay otras vías, como puede ser la modificación presupuestaria de la plantilla», apuntó Manuel Cachón.

Con ello, los sindicatos no están conformes con las nuevas noticias que tienen de que el acuerdo que alcanzaron con la anterior edil de Personal, Amparo Vidal, se ha modificado, algo que no les gusta porque se incorporan variaciones «sin llevarlas a la mesa de negociación».

En ese sentido, anuncian que si no es ese el documento a aprobar llevarán a cabo movilizaciones, la primera de ellas el miércoles de la próxima semana, a la que se podrían sumar nuevas medidas de presión acordadas por toda la plantilla del consistorio. «La medida es de fuerza, de unión, estamos respaldados por toda la plantilla, no vamos a permitir que se modifique ni un ápice el acuerdo alcanzado con la anterior concejala, que además se comprometió a asumir la alcaldesa en todo su contenido», añadió Cachón.

Y es que tras la dimisión de Amparo Vidal, la regidora reunió a la sindicatos para exponerles que el principal problema del documento era su costo, algo más de 2 millones de euros, «y que no existía esa capacidad en las arcas municipales porque supondría reducir las inversiones a 800.000 euros y eso no lo podía vender a la oposición», señaló Higinio García. Con ello, les pidió tiempo para buscar una solución. Pero los sindicatos constataron que en dicha reunión Fernández Merayo «faltó a la verdad» puesto que el costo era de más de 700.000 euros y no de 2 millones, «que era tres veces más de lo que decía el acuerdo e incluía partidas como la de la escuela taller que no entendíamos que se incluyera ahí».

Además, García recordó que, por ejemplo, el pasado año de la partida de personal se destinaron 500.000 euros a otros gastos, «es decir, esta partida en este Ayuntamiento viene con un exceso de dinero que no se gasta porque hace muchos años que no se mete a nadie nuevo». Por todo ello, y sin el documento oficial en sus manos a estas horas, «nuestra postura será continuar con el calendario de movilizaciones y tratar que el acuerdo se lleve con puntos y comas como se había cerrado con la anterior edil de Personal».

El acuerdo

Manuel Cachón explicó que el acuerdo alcanzado con Amparo Vidal era «como ninguno que se hubiera alcanzado con anterioridad en este Ayuntamiento». Incluía la implementación de la carrera profesional en plazas que no existían en todas las categorías; la creación de nuevas plazas, en su mayor parte en la Policía Municipal -un total de 16- que, según explicaron, se encuentra en una situación crítica con solo 39 efectivos; la creación de otra plaza de técnico de riesgos laborales; corregir agravios y un proceso de consolidación.