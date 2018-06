Rajo: «Esto no es moco de pavo, es algo muy grande, estamos jugando en Champions» El nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Álvaro Rajo, junto a la alcaldesa, Gloria Merayo, y la concejala de Cultura, María Antonia Gancedo, en su presentación. / Carmen Ramos La alcaldesa de Ponferrada presenta al nuevo concejal del PP en el equipo de gobierno, responsable de Nuevas Generaciones en la ciudad, como «un soplo de aire fresco» que desembarca en el Ayuntamiento convencido de aportar «ideas jóvenes» CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 6 junio 2018, 13:51

Técnico de comercio de 31 años, doce de ellos afiliado al Partido Popular donde en 2013 fue nombrado representante de Nuevas Generaciones en Ponferrada y también ocupó el cargo de vicesecretario de Acción Política en la provincia. Son los datos más destacados del perfil del sustituto de la exconcejal de Hacienda, Álvaro Rajo, en el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Ponferrada.

La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, acompañada por la concejala de Turismo y Cultura, María Antonia Gancedo, fue la encargada de oficializar el desembarco del nuevo miembro de la Corporación municipal -antes de la celebración del pleno que le dará entrada en la Corporación- que se hará cargo de la Concejalía de Juventud aunque «llevará otras áreas más», según explicó la primera edil en lo que podría suponer una reordenación de funciones del gobierno municipal a un año vista de las elecciones locales. «Un equipo de gob ierno no ha de se inmovilista», indicó Merayo, que reconoció que los dos primeros años al frente del Ayuntamiento han permitido para «poner orden» y que «este es el año de cristalizar todo eso y Álvaro tiene ahí un papel muy importante que desarrollar», subrayó.

Una labor que el propio Rajo reconoce y a la que se enfrenta convencido de que su llegada al Ayuntamiento, aunque fue una desición «difícil», le permitirá «trabajar y atender al ciudadano», para él algo prioritario en la labor asignada. «Esto no es moco de pavo, es algo muy grande, estamos jugando en Champions y no todo vale, no todo el mundo puede valer para trabajar aquí», fueron algunas de sus primeras palabras con las que anunció que «estoy aquí para trabajar con seriedad y honestidad» a fin de aportar «ideas jóvenes y de la calle».

«Yo por una cosa u otra siempre he estado ligado al servicio de la gente y esto fue servicio de la gente», explicó el nuevo edil que destacó su colaboración con diferentes organizaciones de la ciudad y el apoyo que ha recibido de «amigos, gente de la calle y del partido» para que asumiera este reto. Está convencido, además, de que «es su responsabilidad» dado que «fui en una lista que fue votada y hubo gente que votó a esa lista también porque yo estaba allí y me siento obligado a aceptarlo, es una responsabilidad con esa gente que ha votado al Partido Popular». El concejal sustituto de Vidal asegura que para el es un «gran honor» incorporarse a la cámara municipal para «poder servir a la ciudad».

Para la primera edil la llegada de Rajo, «esencia del PP», según reconoció, supone una «buenísima incorporación» y un «soplo de aire fresco para el Ayuntamiento» ya que está convencida que ofrecerá una «visión nueva y de futuro» al equipo de gobierno. Así mismo, agradeció la decisión del nuevo edil tras la renuncia de las dos personas que le precedían en la lista, Regina Fernández y Roberto Blanco. «Se agradece que una persona joven dé un paso adelante por Ponferrada», aseveró.