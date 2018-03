El PSOE vaticina que el PP terminará su mandato en Ponferrada sin licitar el servicio del TUP Autobús del servicio del TUP de la capital berciana. Los socialistas piden al equipo de gobierno que deje a los que propusieron una «solución viable», es decir, la gestión directa del servicio, «intentar hacer algo por la eficiencia del servicio y el control del patrimonio municipal» E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 22 marzo 2018, 20:35

El Partido Socialista de la capital berciana ha celebrado este jueves una nueva sesión de su tertulia ciudadana, en esta ocasión dedicada al servicio de Transporte Urbano de Ponferrada (TUP). Un servicio que lleva en situación alegal desde el marzo de 2012, sin que tres equipos de gobierno hayan sido capaces o bien de sacar nuevamente el contrato a licitación o bien de optar por la gestión directa del mismo. «La realidad es que seis años más tarde seguimos en la misma situación de alegalidad, que no beneficia a la ciudadanía porque no es un servicio extraordinario, tiene sus deficiencias, supone un sobrecoste que abonamos todos los ciudadanos de alrededor de 1,2 millones de euros anuales y que no tiene ningún riesgo por parte del empresario», explicó Olegario Ramón, portavoz del PSOE municipal y secretario de la ejecutiva local.

Ramón aseguró que el actual equipo de gobierno que lidera Gloria Fernández Merayo es partidario de la licitación, algo que no ve factible porque tras 16 comisiones para tratar este asunto «no fuimos capaces de licitar el servicio», por lo que piden que se aparten y dejen a aquellos que en su momento propusieron la municipalización del TUP que «intenten hacer algo por el bien de la ciudadanía, por la eficiencia del servicio y sobre todo por el control del patrimonio municipal porque están ocurriendo cosas que ponen en evidencia que los controles sobre las concesionarias están siendo muy laxos, por no decir inexistentes», apuntó el secretario local de los socialistas.

Y es que según el PSOE la gestión directa del servicio implicaría que no se tendría que abonar el IVA en el transporte público urbano, ni el beneficio industrial y se tendría pleno control de lo que se gasta. Pero en la situación actual, «vaticino que en este mandato no tendremos nuevo servicio del transporte público urbano». «La única opción sería si se municipalizara, sino se hace, no lo tendremos, ahora mismo los técnicos y los políticos no se ponen de acuerdo sobre qué contrato es el que se tiene que licitar, ahí estamos todavía, por tanto cómo vamos a llegar a buen fin si no saben gestionarlo», concluyó Olegario Ramón.