El PSOE teme la pérdida de la subvención de la Junta para las obras de la calle Camino de Santiago El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón. / Carmen Ramos Ramón asegura que los retrasos en el área de Urbanismo no son un problema puntual y considera que el equipo de Merayo no sacará adelante en esta legislatura ni el nuevo contrato de basuras ni el del TUP CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 20 abril 2018, 14:45

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada teme que el Ayuntamiento pierda la subvención de la Junta de Castilla y León para las obras de urbanización y semipeatonalización de la calle Camino de Santiago por no cumplir los plazos en la presentación de las certificaciones. Así lo anunció hoy su portavoz, Olegario Ramón, que entiende que los trabajos son en este momento «nuestro particular Escorial».

Los socialistas aseguran que en esa actuación «se han certificado solamente acopios, es decir, compra de material, cuando lo que hay que certificar son unidades de obra», por lo que vaticinan que ello derivará en «problemas» a la hora de acceder a la ayuda comprometida por el Gobierno regional.

En este sentido, Ramón lanzó un aviso a navegantes y pidió al equipo de gobierno que estén «muy atentos a esa obra» porque que si esta situación se produce no dudarán en exigir «responsabilidades políticas». «Le echamos la culpa y criticamos al anterior equipo de gobierno, y con toda la razón, porque se pierde una subvención que iba dedicada a empleo, ahora no vayamos a hacer lo mismo que criticábamos», indicó el portavoz municipal.

Retrasos en Urbanismo

Por otro lado, desde el PSOE rechazan que los retrasos en la concesión de licencias y tramitaciones por parte del área municipal de Urbanismo se deban al déficit de personal. «No es un problema puntual, es algo que se viene produciendo desde hace tiempo», apuntó Ramón, que explicó que «muchas veces el servicio ha salido adelante con becarios». Asimismo, no dudó en achacar esta situación a la «extraordinaria tardanza» de la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, a la hora de firmar las resoluciones.

TUP y basuras

Los socialistas vaticinan, además, que el PP no será capaz de cerrar en este mandato los dos nuevos contratos del transporte urbano y del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines. En cuanto a este último, el portavoz municipal arremetió contra la intención de la primera edil de no incluir en el expediente el informe externo encargado por el Ayuntamiento, por lo que pide a Merayo que «si va a ser para uso privado que lo abone ella y no los ciudadanos». Además, mostró su oposición a que el equipo de gobierno solicite también un informe externo sobre el contrato del TUP.