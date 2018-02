El PSOE de Ponferrada vuelve a proponer la gestión directa del servicio de recogida de residuos Olegario Ramón y Carmen Morán. Olegario Ramón lamenta que el equipo de gobierno siga retrasando una decisión que, a su juicio, tiene que ir ya a pleno para que este sea el que decida el mejor camino a seguir E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 22 febrero 2018, 20:44

El Grupo Municipal Socialista y el PSOE de Ponferrada han apostado este jueves por la gestión directa del servicio de recogida de residuos. Su propuesta es llevar al pleno la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el contrato adjudicado a FCC, renunciar a la adjudicación por motivos de interés público e ir a por la gestión directa, poniendo de ejemplo el Ayuntamiento de León, «un ayuntamiento gobernado por el PP que se está ahorrando dinero desde que municipalizaron el servicio», aseguró Olegario Ramón, secretario general de los socialistas ponferradinos y también portavoz en el consistorio de la capital berciana.

Lo que tiene claro Ramón es que el gobierno municipal, liderado por la 'popular' Gloria Fernández Merayo, no puede seguir retrasando la toma de decisión sobre este asunto, algo que achaca a que «no hay unidad de criterio en el equipo de gobierno a la hora de enfrentar este tema». De hecho, el secretario local del PSOE considera que lo primero que tiene que hacer el PP es llevar a pleno una propuesta, que no podrá ser otra que la que ya existe, es decir, la decisión de la mesa de contratación que fue adjudicar el contrato a Urbaser. «Pero esa propuesta no es vinculante, el pleno si lo hace razonadamente se puede apartar de esa propuesta y podría o bien dejar desierto esa licitación porque entiende que la otra empresa no cumple los requisitos o bien renunciar al contrato por motivo de interés público o bien desistir del contrato también por razones de interés público», explicó.

Para Olegario Ramón, se tome la decisión que se tome habrá consecuencias, «judiciales sin ningún género de duda, no sé si de una empresa o de las dos, pero este tema volverá a los tribunales», por lo que cree «no podemos estar con el miedo a tomar una decisión por lo que puede pasar en el futuro con los tribunales».

Por el momento, todavía no se conoce la fecha para la celebración del pleno extraordinario en el que se tratará la sentencia. En un principio estaba convocado para el día 2 de marzo pero finalmente no tendrá lugar durante esta jornada, según ha confirmado el propio portavoz socialista.

El servicio de recogida de residuos ha sido el tema elegido para la segunda tertulia puesta en marcha por la nueva ejecutiva del PSOE de Ponferrada, que se ha centrado en la situación de la ciudad, las causas de la misma, el 'macrocontrato' y las responsabilidades, entre otros.