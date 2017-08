El PSOE pide a Merayo que aplique sanciones a FCC por incumplir el contrato de basuras El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, junto a los ediles Paula Ponce y Javier Campos, durante su comparencia. Culpa al equipo de gobierno de que la ciudad esté «sucia» y «abandonada» CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 25 agosto 2017, 13:44

El Grupo Municipal Socialista exige al equipo de gobierno de Ponferrada que aplique sanciones a FCC, empresa encargada de forma transitoria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines, por los reiterados incumplimientos del contrato. Una situación que entienden que se hace más que necesaria a tenor del estado que presenta la ciudad que «está hecha un auténtico desastre» y «sucia y abandonada».

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, denuncia, en este sentido, «cierta laxitud con la empresa» porque no se le ha aplicado todavía ninguna multa, todo ello a pesar de que los responsables municipales aseguran que «se han abierto expedientes porque la ciudad está catastrófica». Algo de lo que responsabiliza directamente al equipo de gobierno y más concretamente a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, por sus reiterados intentos por retrasar de forma deliberada la ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le obliga a cumplir la sentencia sobre el servicio de basuras.

«El equipo de gobierno tiene la responsabilidad porque no ejecuta la sentencia, no asume el servicio y tampoco sanciona los incumplimientos», indicó Ramón, que no dudó en criticar la «inacción» de Merayo a la que pide que «de una vez por todas adopte la toma de decisiones y tome la oportuna».

El portavoz municipal de los socialistas recordó que su grupo es partidario de que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio o de lo contrario pide que se desista del contrato y que se elabore un nuevo pliego de condiciones «a cinco años y separando los servicios» y que se vuelva a adjudicar a otra empresa. «Lo importante es que se tome una decisión y se tome ya», apuntó.

Por otro lado, desde el PSOE lamenta que la regidora municipal todavía no haya respondido a algunas de las preguntas que les han formulado en los últimos meses, una de ellas relativa al cumplimiento de la sentencia que obliga a devolver los sueldos al bipartito. Una situación que, a su juicio, evidencia la falta de transparencia del gobierno municipal. «Es todo menos trasparencia», señaló.