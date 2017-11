PSOE, CB, PeC y C's fuerzan a Merayo a convocar un pleno sobre las conclusiones de la comisión de investigación del Mundial Los portavoces de PSOE, CB y PeC, durante la presentación de la petición en el Ayuntamiento. / César Sánchez Si la alcaldesa no lo convoca en dos semanas quedará fijado de forma automática para mediados de diciembre CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 9 noviembre 2017, 14:08

Los grupos municipales la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada, Partido Socialista, Ciudadanos, Coalición por El Bierzo, Ponferrada en Común, han registrado hoy en el Consistorio una petición con la que instan a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, a convocar un pleno «extraordinario» y «monográfico» para abordar las conclusiones de la comisión especial para el estudio e investigación de la gestión del Mundial de Ciclismo.

Los portavoces de las formaciones -a excepción de la de C's que firmó la petición pero no participó en la comparecencia posterior ante los medios de comunicación- coincidieron en denunciar la negativa de la regidora a convocar la sesión después de que hayan pasado ya nueve meses desde que la comisión concluyó sus trabajos. Lamentaron también los reiterados anuncios realizados por parte de Merayo sobre la intención de convocar el pleno inicialmente para el mes de junio y luego a finales de septiembre sin que todavía a día de hoy esa promesa se haya materializado en hechos. «No ha surgido el momento yo no sé si obligados por situaciones de tacticismo político desde el punto de de vista de quien gobierna o por acuerdos futuros, presentes o pasados, o por otro tipo de cosas no se ha convocado este pleno», indicó el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández.

«No se ha sabido nada desde febrero hasta hoy», indicó el portavoz de CB -formación que comparte cogobierno con el PP- Pedro Muñoz, que manifestó su apoyo a una petición que entiende que es una «reivindicación justa». Los bercianistas quieren que se abra un debate plenario sobre las conclusiones de una comisión que ha sido «importante y necesaria», dado que entienden que permitirá «cerrar un aspecto de lo que va a definir este mandato» y para que «acabemos con muchas cosas que se vienen diciendo y haciendo y que la ciudad es merecedora de conocer» señaló. «Para bien o para mal que podamos dar carpetazo a todo esto y que podamos dedicarnos a la labor que verdaderamente merece la ciudad, los ciudadanos y las necesidades de los ciudadanos», subrayó.

PeC destacó la necesidad de recurrir a la opción que les deja la ley para solicitar el pleno porque la alcaldesa «no ha tenido la voluntad de convocarlo». Cree que «no podemos estar esperando por más tiempo desde febrero que se acabó el trabajo de la comisión». Para su portavoz, Miguel Ángel Fernández, los ciudadanos tienen «la necesidad y el derecho» de conocer las conclusiones del trabajo realizado por funcionarios y concejales que trabajaron en la comisión de investigación y lo tienen que conocer «a través de la institución» con el fin de esclarecer «cómo, cuánto y en qué se ha gastado» en la celebración del Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014. Fernández defendió el «derecho» y la «legitimidad» de los grupos de la oposición para solicitar la convocatoria de un pleno que permita «dar opción a todo el mundo que opine, los que están a favor y los que estén en contra».

El PSOE considera, por su parte, que el hecho de que no se haya convocado todavía el pleno «es una decisión personal de la señora alcaldesa», según su portavoz Olegario Ramón, que avanzó que esta decisión puede responder «a la necesidad del apoyo de algún grupo político para aprobar el presupuesto o a intentar no lastimar a otras personas que ocuparon aquí cargos importantes en la alcaldía de su propio Partido Popular». Para los socialistas «no estamos ante un tema menor» dado que cree que «la ciudadanía tiene que conocer lo que ha ocurrido». Además, ha hecho una llamada a la Fiscalía y al Juez de Instrucción para que dé impulso a la actuaciones que todavía se tienen que investigar dentro del proceso.

Así las cosas, la alcaldesa disponde de quince días hábiles para convocar la sesión para abordar las conclusiones de la comisión de investigación de las cuentas del Mundial de Ciclismo. Una vez transcurrido ese plazo sin que fije la fecha del pleno quedaría convocado de forma automática para las doce de la mañana del décimo día siguiente, a mediados de diciembre.

Pleno sin «circos políticos»

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Rosa Luna, defendió la celebración cuanto antes de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ponferrada para analizar las conclusiones de la Comisión del Mundial de Ciclismo «dejando de lado los circos políticos a los que últimamente nos tienen acostumbrados algunos grupos de la Corporación».

Las concejalas de Ciudadanos declinaron acudir a la rueda de prensa convocada hoy por algunos de los grupos políticos del Ayuntamiento para anunciar la petición, porque “es en el Pleno donde uno debe exponer sus posicionamientos y debatir las ideas, como siempre hemos pedido, no en una rueda de prensa”.

A pesar de ello, las ediles de Cs sí han firmado la petición de celebración del Pleno extraordinario, dejando así clara su continua defensa de la celebración de esta sesión para analizar las conclusiones alcanzadas tras las numerosas sesiones, comparecencias y revisión de datos e informes de la comisión especial sobre el Mundial de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014.

“Desde principios de año están elaboradas unas conclusiones que aún no han sido debatidas en Pleno, que es el foro público adecuado para dar a conocer las posturas políticas y opiniones de cada uno en respuesta a nuestra responsabilidad como cargos públicos”, ha explicado la portavoz.

Luna ha señalado que “es hora ya de dejar de lado los enfrentamientos políticos entre grupos y afrontar con valentía y sin tapujos el análisis de la gestión del Mundial, que tan sólo ha perjudicado a los ciudadanos de Ponferrada”. Por ello reclama que, cuanto antes, se lleve a cabo la política útil que Ciudadanos defiende ante todos los foros para abordar las medidas necesarias ante los posibles efectos y consecuencias de la gestión del Mundial de Ciclismo 2014.