El PSOE desvela que el PP aún no ha concluido el borrador del presupuesto municipal de 2018 El portavoz municipal del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón. / Carmen Ramos Ramón cree que «lo responsable no firmar cheques en blanco» en lugar de ejercer la «abstención responsable» que reclama la alcaldesa sobre un documento que no conocen CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 22 mayo 2018, 13:53

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada desveló hoy que el equipo de gobierno del PP que preside Gloria Fernández Merayo todavía no tiene ultimado el borrador del presupuesto municipal de 2018 que pretende someterlo al debate del pleno en la primera semana de junio. El portavoz municipal Olegario Ramón explicó que esta fue la respuesta de la concejala de Hacienda, Amparo Vidal, a la pregunta planteada por los socialistas en comisión. «La concejala indicó que se estaba finalizando pero que no estaba terminado y que estaría en tres o cuatro días sino había problemas con un tema de personal», indicó.

Así las cosas, desde el PSOE no entienden las contínuas llamadas de Merayo a la oposición para ejercer una «abstención responsable» que «apoye de forma activa o pasiva cualquier presupuesto si no se conoce». Entiende que «lo responsable es no firmar cheques en blanco» porque «difícilmente podremos apoyar algo que no conocemos», apuntó el portavoz municipal. Los socialistas achacan esta situación a la «inacción» del equipo de gobierno y lamentan los reiterados intentos «derivar la inutilidad propia hacia la responsabilidad ajena».

Olegario Ramón, defendió el «ejercicio de altísima responsabilidad» que demostraron desde el PSOE con la abstención que permitió aprobar los presupuestos del ejercicio de 2016. En este sentido, defendió la negociación en aquel momento «totalmente transparente» que se llevó a cabar tras dar luz verde por parte del PP a un documento negociado que recogía las peticiones del Grupo Municipal.

En este sentido, aprovechó para recordar los incumplimientos «muy importantes» del PP en materia de inversiones que contenía aquel acuerdo como los 3 millones de inversiones para el barrio de Compostilla, la construcción de la rotonda en Fuentesnuevas para facilitar la salida hacia el Hospital del Bierzo, el plan de accesibilidad, el mercado ecológico, la cesión de un local a la asociación Alfaem o la solución al solar del antiguo Carrefour que todavía «no se conoce bien qué es lo que se quiere hacer con esa zona», concluyó.