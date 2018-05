El PSOE denuncia el bloqueo de los fondos para renovar la flota del servicio basuras por el retraso en la ejecución de la sentencia Camión del servicio de recogida de basuras de Ponferrada. / César Sánchez Olegario Ramón culpa al «filibusterismo de libro» de la alcaldesa de la situación «demoledora» de los camiones y la maquinaria que considera que incluso pone en riesgo la seguridad de los trabajadores del servicio CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 31 mayo 2018, 14:51

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada denunció hoy que el retraso en la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló la adjudicación a FCC del 'macrocontrato' del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y manteniminiento de jardines mantiene bloqueado desde el mes de junio de 2016 el fondo de inversión anual de 700.000 euros destinado a la renovación de la flota de vehículos.

«Como consecuencia de que el contrato está en liquidación porque ya no existe hace que ese fondo esté intervenido, por lo tanto, no se puede usar para renovar los camiones y todo aquello que se necesite», explicó el portavoz municipal Olegario Ramón, que entiende que la «responsable máxima» de esta situación es la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, «porque no adopta las decisiones que tiene que adoptar» para dar luz verde a la ejecución del auto judicial.

Desde el PSOE recuerdan que la mesa de contratación ya presentó una propuesta para que el Pleno resolviera hace dos años esta situación. «En gran parte la sentencia ya estaba cumplida, sólo había que llevarla al Pleno, pero por la razón que sea no se llevó», apuntó Ramón, que tiene claro que esto está provocando que «la ciudad esté hecha un auténtico desastre en cuanto a mantenimiento de zonas verdes y recogida de basuras».

El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, durante su intervención. / Carmen Ramos

Para los socialistas la demora en la ejecución de la sentencia del TSJ es la causante de la situación «demoledora» que presentan los camiones y la maquinaria del servicio de limpieza. En este sentido, aluden al mal estado de los seis camiones de carga lateral así como de los cuatro de carga trasera -uno de ellos adquirido recientemente y con problemas que lo hacen «extremadamente peligroso»-, de los dos lavacontenedores «que no se usan prácticamente y tienen problemas mecánicos» y de la furgoneta hidrolimpiadora «con averías constantes». Tampoco dejaron pasar por alto el «estado lamentable» de los contenedores soterrados y la adquisición de una moto de recogida de excrementos «que no conoce las calles de Ponferrada».

Olegario Ramón insistió en lanzar sus 'dardos' contra la «filibusterismo de libro» de la primera edil que «está llevando al desastre a la ciudad» y cuya inacción «está poniendo en riesgo incluso la seguridad de los trabajadores» dado que entiende que el mal estado que presentan tanto los camiones como el material que utilizan diariamente en el desempeño de sus funciones «podría causar un accidente».