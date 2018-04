El PSOE cree que ha llegado el momento de que la «gestión» y la «decencia» vuelvan al Ayuntamiento de Ponferrada El secretario de la agrupación local del PSOE de Ponferrada y portavoz municipal, Olegario Ramón. Los socialistas celebran su primera asamblea bajo la dirección de la nueva ejecutiva local y anuncian que «lucharán» para que no se desintegre la Ciuden y no se integre en el Idae CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 26 abril 2018, 13:41

El secretario general del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, avanzó hoy que la nueva ejecutiva local ha comenzado a marcar las pautas para conseguir el objetivo político de cara a los próximos comicios que pasa por «recuperar la Alcaldía de Ponferrada, porque ya es tiempo de que la gestión y la decencia vuelvan de nuevo al Ayuntamiento». Un objetivo doble para los socialistas ponferradinos que también aspiran también a «recuperar la Diputación».

En este sentido, el también portavoz municipal del PSOE valoró de forma positiva el trabajo realizado durante este tiempo por la ejecutiva que preside a fin de «abrir el partido y hacerlo más participativo». Asimismo, puso de relieve las actuaciones llevadas a cabo que «van en la línea de lo que habíamos prometido que es abrirnos a la sociedad, conocer los problemas de la gente, abrir la sede para que vengan y salir nosotros también a la calle, y lo hemos hecho», con la visita a barrios y pedanías que han permitido mantener reuniones con los vecinos, tertulias sobre temas de actualidad como la Ciuden o el contrato del servicio de basura. Es «una labor en la que vamos a continuar porque era un trabajo que estaba por hacer», destacó.

Ramón indicó que la situación de la agrupación local «es ahora más tranquila que hace un tiempo» y puso el énfasis en la «relación fluida» que existe actualmente con la dirección provicional y regional. «Hay temas que eran recurrentes en el partido y que ya empiezan a no serlo y ahora tenemos la vista puesta en el futuro», explicó el portavoz socialista, que aunque no desveló si concurrirá a las primarias previstas para el 23 de junio sí adelantó que erá una decisión que no tardará en anunciar.

El secretario local del PSOE anunció, además, la celebración de primera asamblea ordinaria que tendrá lugar esta tarde -de las cuatro previstas al año- y en la que se pondrá sobre la mesa la actuación del grupo político municipal y de la nueva ejecutiva local durante sus tres primeros meses de andadura. Un encuentro en el que también la procuradora en Cortes Gloria Acevedo dará cuenta de las iniciativas promovidas por el grupo parlamentario socialista. Ramón valoró de forma positiva el trabajo realizado durante este tiempo a fin de «abrir el partido y hacerlo más participativo».

Además, aprovechó su intervención ante los medios para presentar el nuevo número de la revista 'Puente de hierro', editada por la agrupación socialista. Una iniciativa que «renace con fuerza» con la intención de que poner en la calle los temas más importantes de la ciudad junto a la visión de los concejales del PSOE.

Ciuden

Olegario Ramón se refirió a la Fundación Ciudad de la Energía y adelantó que es un «tema prioritario» para los socialistas por lo que «seguiremos luchando denodadamente para que no se deintegre y no se integre en el Idae» por entender que ello supondría el fin a los proyectos de captura de CO2.

El portavoz municipal criticó que los Presupuestos Generales del Estado reserven sólo 300.000 euros para proyectos de la Ciuden «y más de 100.000 para el salario de su director al año».