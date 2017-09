IU de Ponferrada se sumará a la marcha a Madrid convocada por UGT y CCOO para exigir «pensiones dignas» IU de Ponferrada se unirá a las cuatro marchas hacia Madrid para exigir una pensión digna. La formación se unirá a la columna norte que saldrá de Gijón ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 25 septiembre 2017, 10:30

Izquierda Unida de Ponferrada se sumará a la marcha para exigir pensiones dignas convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que tendrá lugar del 30 de septiembre al 9 de octubre y que llegará a Madrid. Los presentantes de la formación de izquierdas en al capital berciana se unirán así a los jubilados y las jubiladas saldrán desde varias ciudades de toda España y confluirán finalmente en el municipio madrileño de Fuenlabrada para exigir al Gobierno «pensiones dignas».

«Vamos a manifestarnos no solo para que no perdamos poder adquisitivo, también porque eso repercute en nuestros familiares a los que muchas veces sostenemos con nuestra pensión», explica Juan González, Coordinador de Izquierda Unida de Ponferrada, recordando que en algunas ocasiones los más mayores han sido los pilares de las redes familiares durante la crisis.

Los sindicatos han organizado las marchas en cuatro columnas, cuyo recorrido comenzará el 30 de septiembre y terminará el 9 de octubre en Madrid, aunque los detalles no están aún cerrados. Comenzarán el recorrido unas 5 o 10 andarines de cada organización, a los que esperan que se sumen más interesados a lo largo del camino. En Fuenlabrada confluirán de todas las comunidades para después marchar a la Puerta del Sol y terminar allí con una concentración.

La columna norte, a la que se unirá IU de Ponferrada, saldrá de Gijón para recoger después a los compañeros gallegos y marchar hacia la capital por Benavente.

Izquierda Unida de Ponferrada recuerda que el problema con las pensiones se inició con la reforma que realizó el Partido Popular en 2013 y que sacó adelante con la oposición de los principales grupos políticos y los sindicatos. “Rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995, tras el Pacto de Toledo”, señala Coordinador de Izquierda Unida. En 2017, las pensiones han subido un 0,25% y, por tanto, se produce una pérdida adquisitiva al aumentar menos que los precios.

Entre las reivindicaciones de estos veteranos también está reavivar el Pacto de Toledo, que permanece paralizado, buscar fuentes de ingresos para llenar la “esquilmada” hucha de las pensiones y abrir una negociación con otros partidos y con los agentes sociales para abordar de forma profunda esta cuestión. Izquierda Unida a través de su grupo parlamentario Unidos Podemos registró en junio una proposición de ley en la que reclama una subida de las pensiones y la posibilidad de jubilarse a partir de los 61 años si alcanzan los 35 años cotizados. Pero lo que se espera es que se acuerde no un parche puntual, sino una solución intergeneracional que las asegure a largo plazo porque “la mayoría de jóvenes no se preocupan por estas cuestiones e, incluso, algunos ya han asumido que no tendrán pensión”, explica González.