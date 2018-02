Ponferrada retrasa al pleno de marzo la ejecución de la sentencia de la basura a la espera de los informes municipales Un operario de FCC realiza labores de limpieza en una calle de Ponferrada. / CARMEN RAMOS Mendo reconoce que está «en fase de estudio» la propuesta que el PP llevará a la sesión para que dé «solución definitiva» al problema CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 16 febrero 2018, 12:53

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, que preside Gloria Fernández Merayo, retrasa al pleno ordinario del mes de marzo la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el contrato de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines a la empresa FCC. El concejal de Medio Ambiente, Roberdo Mendo, explicó hoy que la necesidad de completar los informes de los técnicos municipales impiden que la propuesta pueda someterse a la decisión del plenario en la sesión de este mes, tal y como inicialmente estaba previsto.

«Está en fase de estudio no está todavía decidido qué es lo que se va llevar a pleno», indicó el edil, que reconoció que se trata de un «tema complejo» y que «todavía no está decidida la solución que se adoptará», insistió. En cualquier caso, Mendo avanzó que la decisión se tomará de forma «inminente». «No va a ser en el pleno de febrero ya porque no hay plazo pero en marzo seguro», subrayó.

Aún sin concretar detalles sobre la propuesta que el equipo de gobierno someterá al pleno, el responsable del área municipal de Medio Ambiente explicó que se trata de una decisión que «tiene muchos condicionantes, muchos informes, mucho que decidir y pensar», dado que tiene claro que la solución que se adopte es importante para el futuro de la ciudad. «Estamos hablando de mucho dinero y la decisión que se tome puede traer consecuencias y no queremos que en el futuro las tengan que pagar los ciudadanos», apuntó.

El objetivo del equipo de gobierno de Merayo pasa por someter al pleno una decisión «lo más consensuada posible» dado que «no puede ser tomada a la ligera teniendo en cuenta que las consecuencias de la adjudicación anterior las estamos pagando todos y hay que darle solución, carpetazo y solución definitiva al tema de la limpieza viaria en Ponferrada», recalcó, el concejal. «Hay que intentar atajarlo y que dentro de tres años no nos venga otra sorpresa igual que hemos recibido con la actual», todo ello con las miras puestas en «mejorar el servicio», insistió.

Mendo lanzó un mensaje de tranquilidad a la plantilla de FCC asegurando que la ejecución de la sentencia en nada va a influir en el acuerdo sobre las condiciones labores que permitieron suspender la última huelga de basuras. «La solución que se adoptó con los trabajadores es válida en cualquier horizonte que se plantee con el tema judicial, aquella solución que se adoptó tenía ese condicionante y así va a ser», concluyó.