Ponferrada rechaza el «olvido» del Morredero y liga su desarrollo a la aprobación del presupuesto Estación invernal de El Morredero. / César Sánchez El concejal de Medio Ambiente defiende el interés por su puesta en valor y reconoce que el Ayuntamiento no puede disponer de los 14.000 euros del estudio de impacto ambiental hasta que no se aprueben las cuentas CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 3 mayo 2018, 14:10

El Ayuntamiento de Ponferrada rechaza el olvido del proyecto para la puesta en valor del Morredero y liga su desarrollo a la aprobación de los prespuestos municipales. Así lo anunció hoy el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, en respuesta a la denuncia de la Plataforma Morredero Existe que criticó en los últimos días el retraso que acumula la puesta en valor de la estación de montaña.

Mendo se mostró molesto por las críticas del colectivo y dejó claro que «olvido político cero» algo que «saben ellos perfectamente y me parece bastante mal que lo digan», indicó. Sí reconoció que el único olvido que hay del proyecto «es económico» dado que en este momento, a expensas todavía de que se aprueben las cuentas, no es posible hacer frente a los 14.000 euros de desembolso necesario para acometer el estudio de impacto ambiental.

«Lo primero que hay que hacer es un documento de alcance que hay que llevar a la Junta que vale un dinero y ahora mismo no disponemos de él, porque son casi 14.000 euros y tiene que ir en presupuestos, yo no puedo sacar 14.000 euros por arte de magia», indicó el edil, que no dudó en recordar el cambio acordado con la plataforma y las pedanías afectadas de cara a aprovechar las instalaciones existentes a puesta en marcha de una estación de montaña con un calendario de actividades para todo el año frente a la estación de esquí que proponían inicialmente.

«Se trata de poner en valor lo que que hay y no habilitar más remontes ni hacer más kilómetros de pistas esquiables», insistió el responsable municipal de Medio Ambiente. «Sería poner en valor lo que hay, el remonte utilizable con la caseta de cafetería y demás y ampliar permisos para actividades de otro tipo para esquiar en época no invernal, excursiones con raquetas, rutas en BTT», insistió.

Mendo no entiende como la Plataforma Morredero Existe pueden hablar de olvido cuando «si alguien se ha preocupado de intentar mover el proyecto somos los que estamos ahora aquí, que no va a la velocidad que quisiéramos, pues como tantas cosas, y que los primeros que nos desesperamos somos nosotros», subrayó.