Ponferrada ya huele a fiesta El Ayuntamiento presenta el cartel y el programa de la Encina 2017 que llega cargado de actividades para el disfrute de grandes y pequeños y que abrirá el día 5 el pregón del director del grupo de Teatro Conde Gatón Los ediles de Fiestas, Cultura y Deporte, junto a los personajes de Clan, Lucho y Lupita, en la presentación del programa de la Encina. CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 31 agosto 2017, 10:36

Ponferrada ya huele a fiesta. El Ayuntamiento presentó hoy el cartel y el programa de la Encina 2017 lleno de actividades ideadas para el disfrute de todos los ciudadanos, grandes y pequeños, y que abrirá oficialmente el día 5 de septiembre el pregón del director del grupo de teatro Conde Gatón, Ovidio Lucio Blanco, con motivo de su 50 aniversario en los escenarios.

Por delante quedan diez días de fiesta teniendo en cuenta que las actividades arrancan ya este viernes día 1 con la inauguración de una nueva edición de la Ciudad Mágica en el Parque del Temple, que abrirá 'El profesor 10 de Mates', Sergio Barrio.

La presidenta del Patronato de Fiestas, Concepción Crespo, y los concejales de Cultura y Deporte, María Antonia Gancedo y Roberto Mendo, fueron los encargados de realizar un recorrido por las principales actos de un extenso programa que incluye conciertos, citas deportivas, gastronómicas y exposiciones, entre otras muchas actividades, pensado «para que la gente disfrute de unos días y se olvide de los problemas», indicó Crespo.

Por primera vez el programa de mano incluye la colaboración de todos los grupos políticos con representación municipal a excepción de USE, algo que no dejó pasar por alto la edil en la intervención que tuvo como escenario un acto público en la Plaza del Ayuntamiento. Desde allí la responsable municipal de Fiestas puso el énfasis en las principales novedades de este año como la elección de la Pimentera Mayor, que tendra lugar el día 1 en la Plaza Fernando Miranda, «en recuerdo a esas mujeres que con su trabajo y dedicación elaboran el rey de nuestra mesa que es el pimiento», señaló. Así mismo, no dejó pasar por alto el primer campeonato de puzzles, el festival de música electrónica a beneficio de Marta Casado, la I Feria Multisectortial de Ponferrada, la I Exaltación a la Manzana y Pera Berciana o el 'Bus Fiesta'. También hizo mención a grandes clásicos como el desfile de carrozas el 9, día de la Encinina, la XXXVI Feria de la Cerámica, el mercado medieval, la XV Feria de Folklore y Gastronomía o el III Food Truck Street Fest con actuaciones musicales.

Noches de la Encina

Capítulo especial es el dedicado a las actuaciones de las Noches de la Encina en el Auditorio Municipal, organizadas por Pandora Producciones, y que abrirá el día 7 de septiembre el cantante Melendi con su exitoso tour 'Quítate las gafas' y al que se unirán en jornadas posteriores El Consorcio con la Banda de Música Ciudad de Ponferrada (día 8), el espectáculo Michael Legend-Jackson Tribute (día 9) y que cerrará el Festival Clan con la gira 'Clan en vivo' (día 10). Precisamente, algunos de sus personajes como Lucho y Lupita acompañaron a los ediles en la presentación del programa y saludaron a los más pequeños que se encontraban en la Plaza del Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal de Deportes, Roberto Mendo, puso el énfasis en citas tan emblemáticas como los campeonatos de ajedrez y bolo berciano y la carrera de drones, a los que se unirán eventos ya clásicos en el programa como el trofeo de rugby, torneos de fútbol en las diferentes categorías o el triangular de baloncesto, entre otros. El edil mostró su confianza en que el tiempo acompañe «para disfrutar de las fiestas».

Fiestas «para todos»

La edil de Cultura, María Antonia Gancedo, resaltó que se trata de un programa que «abarca todos los gustos y todas las edades» y que incluye «muchas novedades» a ponien el énfasis en el el carácter de Ponferrada durante estos días de fiesta también como «ciudad cultural». En este sentido, destacó actividades como el concierto que tendrá lugar en el Museo del Ferrocarril, el certamen de tunas en el que oficiará como madrina la popular locutora de Onda Bierzo, Yolanda Ordás, o la celebración de los 20 años del Museo del Bierzo. Además, animó a vecinos y visitantes a que «vivamos todos nuestra ciudad en estos días de nuestra patrona».