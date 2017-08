Ponferrada ejecutará de forma subsidiaria el acuerdo con FCC si la empresa no lo cumple La teniente de alcalde de Ponferrada, Amparo Vidal, junto a los concejales de Tráfico, Ricardo Miranda, y Medio Rural, Iván Alonso. Vidal cree que todavía «hay tiempo» para frenar la huelga e invita a la empresa a acatar la resolución plenaria CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 16 agosto 2017, 11:23

El Ayuntamiento de Ponferrada estudia ejecutar de forma subsidiaria el acuerdo alcanzado con FCC ante la negativa de la empresa a llevar a cabo el acuerdo plenario que recoge los compromisos de mejora laboral para la plantilla. La teniente de alcalde, Amparo Vidal, ha explicado este lunes que el acuerdo «le obliga a cumplir los puntos recogidos» y que, en caso contrario, «se estudiará la ejecución subsidiaria por parte nuestra», indicó.

Desde el equipo de gobierno consideran que el arreglo reconoce unos derechos a los trabajadores «que no le han sido trasladados» por lo que el ayuntamiento «podría ejecutarlos subsidiariamente si la empresa no cumple con ello», reseñó. En este sentido, los compromisos recogen, entre otros puntos, la subida salarial y la descongelación de la antigüedad con una diferencia de unos 300.000 euros para la empresa entre lo acordado por el Ayuntamiento con el comité de empresa.

Vidal entiende, no obstante, que todavía «hay tiempo» para frenar la huelga en el servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines anunciada por el comité de empresa y que se iniciará el próximo día 21 de agosto si no se produce un paso adelante en este sentido. En cualquier caso, no dudó en realizar un llamamiento a la empresa para que se avenga a cumplir el acuerdo más allá del ajuste de cifras en lo que se refiere a la liquidación del contrato.

«Si los puntos están claros y estamos garantizando los efectos del convenio más allá del 31 de diciembre de este año, estanto el contrato como está en fase de liquidación, pongámonos de acuerdo después en la liquidación, en lo que son los números, pero trasládase a los trabajadores aquello a lo que nos hemos comprometido», aseveró.

La teniente de alcalde ha indicado que llegar a la municipalización del servicio «no es ningún problema» y que «probablemente también se contemple si las cosas siguen como van» dado que el servicio se está prestando con una orden del ayuntamiento al haberse anulado el contrato, una orden que recuerdó que «también se prorrogó».