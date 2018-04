«Te ponen en duda y te cuestionan, pero saldré adelante y todo volverá a la normalidad» La trabajadora social que fue acosada sexualmente por el expresidente de Ambi, M.A.C.G., de 42 años, asegura que se siente todavía «afectada» y lamenta el daño que el suceso ha causado a su familia CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 19 abril 2018, 15:16

«Te ponen en duda y te cuestionan, pero saldré adelante y todo volverá a la normalidad». Son las palabras de M.A.C.G, de 42 años, la trabajadora social que desarrolló su actividad durante tres años en la Asociación de Minusválidos Físicos del Bierzo (Ambi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y que fue acosada sexualmente por el ya expresidente de la asociación, José Antonio Fierro, condenado por el Juzgado de lo Social nº2 de Ponferrada en un sentencia en la que considera probado el delito cometido contra la empleada.

Asegura que se encuentra «anímicamente regular» todavía afectada por las secuelas de un suceso que reconoce que le ha afectado «mucho». Lamenta, además, el daño que la situación vivida ha causado también a sus seres queridos. «A nivel personal me ha afectado mucho porque tanto yo como mi familia lo hemos pasado muy mal», indicó este jueves en declaraciones a elbierzonoticias.com

Y es que además de tener que enfrentarse a una situación difícil como es vivir en primer persona un caso de acoso sexual en el trabajo, M.A.C.G. ha tenido que llevar a cuestas las dudas que este drama personal ha causado entre algunas de las personas que conocían el problema y que han callado. «Eso es duro», subraya.

Es por ello que confía en que todo vuelva a la normalidad cuanto antes para poder retomar las riendas de su vida. «Lo que quiero es que se acabe ya esta historia y volver a trabajar, que es lo que yo quiero», señala.

Desde Cocemfe León ya han anunciado que acatarán la sentencia judicial y readmitirán a la trabajadora acosada por Fierro a partir del próximo día 23 de abril. Una decisión que en la mañana de este jueves desde la propia asociación todavía no habían trasladado a la afectada. «Conmigo nadie se ha puesto en contacto hasta el momento, a lo mejor me llaman en una hora pero de momento no sé nada», concluyó.