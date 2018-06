La Policía Municipal interviene en una asamblea de la Asociación Pajariel en la que se elegía a la junta directiva Imagen del barrio de Flores del Sil. Las once jóvenes que pretendían presentar una candidatura alternativa denuncian que se les ha negado su participación y se han agrupado en colectivo, 'Flores del Sil existe' ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 21 junio 2018, 17:12

El pasado fin de semana la Asociación de Vecinos Pajariel celebró una asamblea en la que se llevaba la renovación de la junta directiva, entre otros asuntos. Un grupo de once jóvenes decidieron formar parte del colectivo en las últimas semanas y presentar una candidatura alternativa para dirigir la asociación. «Eso hacía que tuviéramos opción a voto, según recogen los estatutos de la propia agrupación, pero la mesa decidió que no fuera así», denuncian.

Las jóvenes que pretendían presentarse y votar, y que además llevaban el voto delegado de otros 14 vecinos, aseguran que se vieron mermadas de un derecho legal, por lo que solicitaron que se parara la asamblea, ya que en ella se les estaba obviando y se pretendía votar una candidatura única.

Ante la negativa de la mesa se vieron obligadas a llamar a la Policía Municipal para que levantara acta de lo que sucedía. «Los agentes pidieron la paralización de la asamblea por considerar que no se cumplían los estatutos, pero cuando los agentes dejaron la sala, la mesa quiso retomar la reunión y pidió el voto a mano alzada –irregular en este tipo de casos- sobre si los asistentes querían o no aceptar como socias a estas nuevas incorporaciones que ya habían sido admitidas con anterioridad. La votación dio como resultado que no eran aceptadas, por lo que se reunieron con la Policía Municipal después para dar cuenta de lo sucedido», detallan en una nota de prensa.

Debido a esta situación, las once jóvenes están realizando los trámites para agruparse en asociación, 'Flores del Sil existe', aunque mantienen la intención de coger las riendas de Pajariel, que actualmente cuenta con un centenar de socios. Asimismo, lamentan los «presuntos posibles intereses que puedan tener sus directivos» para negarse a darles la opción de participar con candidatura propia en ella. Por eso, advierten que seguirán adelante luchando «para que no se cercenen nuestros derechos de participación y para hacer que la agrupación tenga como fines ofrecer actividades para un barrio en una mala situación en la actualidad», concluyen.