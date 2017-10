La plataforma por la Sanidad considera «buena» la alianza cardiológica con León aunque con reservas Para el colectivo lo fundamental es «el servicio que se da y la percepción que tienen los usuarios de cómo se está prestando el servicio sanitario» E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 27 octubre 2017, 20:21

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana considera «buena» la alianza anunciada este viernes por el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, entre los hospitales del Bierzo y León en materia de cardiología, ya que «siempre es positivo que los avances tecnológicos repercutan en la buena gestión de la sanidad».

Aún así el colectivo tiene sus reservas puesto que no saben hasta que punto será eficaz. «Si le preguntamos a un usuario de la sanidad de un pueblo de un centro de salud del Bierzo a ver que le parece que su radiografía se la mire un cardiólogo de León y que desde allí le cuente lo que ve o lo que no ve, seguramente no le va a gustar demasiado», indicó el portavoz, Plácido Martínez.

A pesar de ello, Martínez insistió en que «las nuevas tecnologías bienvenidas sean» aunque considera que lo importante es «el servicio que se da y la percepción que tienen los usuarios de cómo se está prestando el servicio sanitario».

En cuanto a la lista de espera y la intención de Sanidad de rebajarla hasta los 2.000 pacientes a final de año, la plataforma ha vuelto a poner en duda las cifras, al considerar que muchos pacientes no están en dicha lista, sino que están esperando a entrar en ella. «Todo el mundo habrá oído eso de que la agenda está cerrada hasta primeros de año porque no admiten más en la lista de espera para que los números les cuadren», añadió el portavoz.

Por último, el colectivo quiso recordar al gerente del Sacyl que se comprometió a reunirse con ellos en otoño. «Ya estamos en otoño y estamos preparados en la plataforma con todos los datos desde abril hasta ahora y veremos hasta qué punto es cierto eso de que se están cumpliendo los once compromisos adquiridos, yo sospecho que no», concluyó Plácido Martínez.