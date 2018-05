La plataforma 'Flores del Sil Vigilado' se reunirá con el Ayuntamiento para urgir más vigilancia policial Miembros de la plataforma, en una de las brigadas de vigilancia en el barrio de Flores del Sil. Asegura que su objetivo no es entrar en un conflicto con el Consistorio sino conseguir que se refuerce la presencia policial en toda la ciudad para evitar robos CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 23 mayo 2018, 10:57

La plataforma 'Flores del Sil Vigilado' ha solicitado una reunión con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Miranda, para intentar encontrar una solución que permita frenar la oleada de robos que sufren los vecinos de este barrio de Ponferrada. «Hemos solicitado una reunión y estamos pendientes de que nos confirmen fecha», explicó hoy su portavoz.

Desde el colectivo aseguran que lejos de entrar en un conflicto con el Ayuntamiento su objetivo es que se incremente la vigilancia policial en el barrio, precisamente la única pretensión con la que han iniciado su actividad esta semana las brigadas vecinales por las calles de la zona para aportar cierta tranquilidad a los vecinos teniendo en cuenta el incremento de robos y actos vandálicos que se ha registrado en los últimos meses en el barrio, según destacan.

«Lo único que pedimos es vigilancia», indicó la portavoz de la plataforma que no entiende la actitud «a la defensiva» de la alcaldesa ante la iniciativa. «Nosotros no vamos por ahí, no vamos a buscar más problemas, ni mucho menos, nos hemos echado a la calle para vigilar, simplemente», subrayó.

En este sentido, entienden que el refuerzo de la vigilancia policial que reclaman debe hacerse extensivo a toda la ciudad dado que también se están registrando robos en otras zonas de la capital berciana. «Queremos que haya vigilancia no sólo en nuestro barrio sino en toda Ponferrada, porque lo queremos es echar el problema de nuestro barrio y que se vaya a otros», resaltan.

Los representantes de la plataforma, que tienen colgadas ya en su página de Facebook seis denuncias -dos de ellas de robos en viviendas con sus propietarios dentro-, defienden la legalidad de la patrullas vecinales como medida de control, una iniciativa que ya se han puesto en marcha en otras ciudades como en el caso de Gijón. «Esto no es ilegal, ilegal es que tú te enfrentes a un delincuente pero que si estás paseando y ves un coche sospechoso por qué no vas a facilitar una matrícula», aseveró su portavoz.

Imagen de uno de los carteles de la plataforma repartidos por el barrio.

El colectivo ha recibido ya el respaldo de varios grupos políticos municipales como es el caso del Partido Regionalista del Bierzo y tienen previsto reunirse hoy con la portavoz municipal de Ciudadanos, Rosa Luna, para plantearles la situación y solicitar medidas que acaben con la situación de inseguridad que ha creado cierta alarma entre los vecinos del barrio.

Dentro de las medidas promomovidas desde la plataforma, los vecinos tienen previsto protagonizar una sentada este viernes, a las 20.00 horas en el Parque de la Constitución.