La plataforma de comerciantes pide una reunión con Merayo para conocer el alcance de las obras en el centro Imagen de la calle Gómez Nuñez de Ponferrada. Asegura que sí están a favor de que se realicen obras de mejora urbanística aunque se muestra en contra de que se limite la circulación de vehículos y se eliminen plazas de aparcamiento ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 10 noviembre 2017, 17:51

La plataforma de comerciantes y ciudadanos que el pasado miércoles entregó 1.732 firmas en el Ayuntamiento de Ponferrada han solicitado una reunión con la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para que les informe sobre el alcance y efectos de las obras en el centro de la ciudad y para poner de manifiesto las reivindicaciones y necesidades de los afectados por dichas actuaciones.

De este modo, el colectivo ha querido aclarar que sí están a favor de que se realicen obras de reforma y mejora urbanística en el centro, pero están en contra de que se limite la circulación de vehículos y se eliminen plazas de aparcamiento, algo que están convencidos que ocurrirá, a pesar de la negativa del equipo de gobierno. «Las obras sí van a limitar la circulación de vehículos, ya que se elimina un carril de circulación, y sí van a eliminar las plazas de estacionamiento existentes de carga y descarga, además de las destinadas a los taxis que se trasladarán a la calle Gómez Núñez», aseguran en un comunicado.

Por otro lado, la plataforma ha puesto en duda las declaraciones realizadas por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Amparo Vidal, sobre que el proyecto de obras en la calle Gómez Núñez no se ha aprobado todavía. «Aunque el proyecto no esté aprobado parece ser que la intención es de que las obras que se ejecuten en el futuro sí van a limitar la circulación de vehículos y sí van a eliminar las plazas de estacionamiento existentes. No puede ser que cuando las obras están aprobadas, nos digan que ya no se pueden modificar y cuando aún están en proyecto, no se informe y nos digan que no se puede hablar, porque aún no están aprobadas», inciden.

Con todo ello, exigen, como afectados e interesados directos, que las actuaciones no se proyecten y ejecuten a espaldas de los ciudadanos y de los comerciantes y que el Ayuntamiento escuche sus reivindicaciones y propuestas, así como que las obras que finalmente se realicen guarden equilibrio para todas las partes evitando que generen un efecto negativo sobre la actividad comercial del centro de Ponferrada.