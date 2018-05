El 80% de la plantilla de Teleperformance secunda el segundo de los paros contra el nuevo plan de incentivos Trabajadores de Teleperformance a las puertas de la empresa durante la protesta. Los trabajadores, que pararon una hora por la mañana y otra por la tarde y repetirán la protesta todos los lunes, denuncian que el cambio supondrá entre un 40 y un 70% de recorte en el volumen de primas de unos salarios «de miseria» CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 28 mayo 2018, 20:28

El80% de los trabajadores de la empresa Teleperformance en Ponferrada han secundado este lunes el segundo de los paros de una hora realizado esta tarde entre las 18.45 y las 19.45 horas y convocado por el comité de empresa contra el cambio en el plan de incentivos que pretende aplicar la empresa. Asimismo, por la mañana, secundaban el paro el 75% de la plantilla. Aseguran que con esta modificación los trabajadores perderían entre un 40 y un 70% de la cuantía económica que los operarios perciben en este momento por incentivos y un 10% menos de media de salario.

«La empresa nos comunicó que iba a hacer un cambio en el plan de incentivos interno que tenemos y le instamos a mantener una negociación y se negaron con lo que nos hemos visto abocados a convocar estos paros», explicó el delegado de la Confederación General del Trabajo, Marcos González.

Desde la CGT consideran que este es un «varapalo importante» para los trabajadores de un sector «muy precarizado, con contratos muy pequeños, la mayoría de 20 horas y con salarios muy bajos» por lo que el plan de incentivos «complementa un poco esos salarios tan bajos». Creen que de aplicarse la propuesta de la empresa los operarios recibirán unos «salarios de miseria».

El representante de la Confederacióin General del Trabajo (CGT), sindicato mayoritario en el comité de empresa, se mostró satisfecho de la respuesta a la convocatoria por parte de la plantilla. «Es un seguimiento muy alto», indicó. Desde el sindicato son conscientes de que algunos compañeros no secundaron la convocatoria «porque tienen contratos muy precarios, no renuevan hasta el día 30 y no se atrevieron a parar por si la empresa tomaba represalias».

Los paros se repetirán todos los lunes «hasta que la empresa se avenga a negociar». Desde el comité anuncian que en el caso de la compañía cierre la posibilidad de llegar a un acuerdo «no tendremos más remedio que continuar con los paros y endurecer las medidas».

Teleperformance es hoy por hoy la compañía privada más importante en la comarca con 840 trabajadores en plantilla y una de las más fuertes del sector del contact center en la provincia.