CB pide la dimisión de la consejera de Cultura por la custodia «bajo sospecha» de la Cruz de Peñalba Los concejales de CB en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz e Iván Alonso, posan junto a la bandera del Bierzo ante de su comparecencia. Los bercianistas piden la destitución de la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, y el cese del director del Museo de León, Luis Grau, al que acusan de «tener secuestrada» la Cruz en León con la «complicidad» del PP CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 22 junio 2018, 14:04

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, pidió hoy la dimisión de la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac, por la custodia «bajo sospecha» de la Cruz de Peñalba. Los bercianistas reclaman, además, la destitución de la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, y del director del Museo de león, Luis Grau, al que acusan de «tener secuestrada» la Cruz con la «complicidad» del PP de Castilla y León.

En una comparecencia en el Ayuntamiento de Ponferrada, Muñoz se mostró visiblemente molesto por el «verdadero esperpento» vivido desde el pasado día 18 de junio ante la negativa dada por García Cirac para que la Cruz de Peñalba vuelva a la comarca y pueda exhibirse en el Museo del Bierzo. Asegura que la consejera de Cultura ha esgrimido la existencia de unos informes «que nadie ha visto» y que son los informes de «un único autor», el director del Museo de León, «un funcionario 'todopoderoso' que está impidiendo que esa pieza única abandone su museo, hurtando a los bercianos su derecho histórico a contemplar ese símbolo de su identidad en su propia tierra», indicó. Considera «muy grave» que este funcionario «cuya profesionalidad ha quedado claramente en entredicho por su arbitrariedad, muestra una animadversión manifiesta hacia esta iniciativa, por razones que no tienen que ver con la pieza, sino con el propio contenido del Museo. No quiere que se le prive de una de sus piezas más importantes. Por eso su opinión no es objetiva y, sospechosamente, tampoco profesional», subrayó.

En este sentido, desde CB recuerdan como la Cruz se exhibe en León, un lugar que es ni siquiera pertece a la misma diócesis eclesiástica de Astorga. «Una vergüenza, es como si la Cruz de la Victoria que es el símbolo y el principal motivo de la bandera de Asturias, como la de Peñalba lo es de la bandera de El Bierzo, estuviera en Cantabria o en Burgos», señaló el portavoz municipal, que no dudó en recordar que «con mucho menos motivo se llevaron a Cataluña los papeles de la Guerra Civil del archivo de Salamanca, que no son símbolo de nada».

Asimismo, los bercianistas no entienden la negativa al traslado de la pieza al Bierzo cuando «ha salido del Museo de León con frecuencia para diversas exposiciones, desde Cataluña a León y Astorga» y es precisamente ahora cuando «su estado y conservación peligran». Una situaicón que les lleva a preguntarse «qué ha pasado para que una pieza milenaria esté en peligro justo desde que está siendo custodiada bajo la responsabilidad de este funcionario, quien no sólo admite implícitamente que una pieza bajo su custodia ha tenido una conservación bajo sospecha, puesto que no se puede trasladar a ningún sitio y bajo ninguna condición, pese a que en una misiva que nos envió en su día nos reconoció que siempre era posible decretar la cesión temporal de la pieza por los cauces adecuados», recalcan.

Acusan a Cirac de «insultar» y «humillar» al Bierzo

El portavoz municipal de CB no dudó en arremeter contra las declaraciones «insultantes y humillantes para todos los bercianos» y acusar a la directora general de Políticas Culturales de la Junta, Mar Sancho, de «enmerdar» más el problema dado que a los riesgos para la conservación y el deterioro de la pieza que podría ocasionar su traslado al Museo del Bierzo añadió problemas de seguridad y custodia. «Viene a decirnos que en Ponferrada somos lerdos y no sabemos conservar y valorar el patrimonio, algo que es radicalmente falso, puesto que el Museo de El Bierzo ya custodió en su día el Cáliz y la Patena de Peñalba, procedente del Louvre y los responsables de este museo francés, que es bastante más serio que el de la ferretería de Pallarés no pusieron ningún problema», insistió Muñoz. En este sentido, recordó que, además, existe desde hace años un protocolo de seguridad del museo de la capital berciana que contempla todos los riesgos potenciales y que puede ser implementado con nuevas y más eficaces medidas, algo que «pueden certificar el director de los museos de Ponferrada y los responsables de la Policía Municipal», añadió.

Imagen de la Cruz de Peñalba.

Los bercianitas lamentan que los informes y la documentación complementaria a los que se refirió la consejera y que justifican la negativa al traslado de la Cruz de Peñalba al Museo del Bierzo no se hayan remitido al Ayuntamiento de Ponferrada, la Diputación Provincial de León y el Consejo Comarcal del Bierzo. Una petición que la institución provincial acordó realizar esta misma mañana y que desde CB pretenden también que se apruebe vía moción en el resto de instituciones de la comarca para pedir al Ministerio de Cultura el traslado de la Cruz y para que aclare todas las cuestiones relativas a la titularidad de la Cruz de Peñalba y sobre a quién compete la decisión sobre la misma, así como para que proceda a nombrar expertos objetivos que evalúen de forma libre e independiente cuál es el verdadero estado de conservación de la Cruz y los riesgos efectivos de un eventual traslado.

«Esperamos que ante la inoperancia y la mala fe mostradas por el PP de Castilla y León el nuevo Gobierno socialista demuestre con El Bierzo una sensibilidad distinta de la mostrada por el PP y muy necesaria para la rehabilitación de este partido en nuestra tierra. Por ese motivo exploraremos la vía ministerial a través de todos los contactos y relaciones que mantenemos abiertas con el Partido Socialista», apuntó el portavoz municipal de la formación.

Muñoz insistió en que la consejera aseguró el lunes que la Junta ha decidido validar el informe y no autorizar el traslado de la Cruz, pero la directora general dijo ayer mismo que la titularidad de la pieza es del Estado Español y que la decisión sobre ella corresponde al Ministerio de Cultura y que es a quien hay que solicitársela. «Volvemos a las mentiras y a las contradicciones. ¿Por qué no se nos contestó esto cuando enviamos las peticiones? Si efectivamente la Cruz de Peñalba corre riesgo, ¿por qué nos enteramos ahora y por los medios de comunicación, cuando llevamos más de dos años pidiendo su traslado a través de las instituciones y preguntando continuamente por la tramitación de esa solicitud de traslado? No, se han dejado pasar dos años y nos tenemos que enterar por los medios de comunicación de esa decisión claramente prevaricadora y que evidencia el más absoluto de los desprecios a El Bierzo, a los bercianos y sus instituciones y a la propia Diputación Provincial», concluyó.