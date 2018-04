La Once reparte un premio de 3.000 euros en Ponferrada y otro de 2.523 en León En la capital berciana el boleto agraciado fue un Super Once vendido en el quiosco situado en la Avenida de España ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 3 abril 2018, 14:04

La Organización Nacional de Ciegos de España (Once) ha repartido un premio de 3.000 euros en Ponferrada mediante un Super Once vendido por el Terminal Punto de Venta (TPV) correspondiente al sorteo del jueves día 29 de marzo.

La agente vendedoraAlbarina Burdalo Fernandez, que tiene su punto de venta en un quiosco sito en la Avenida de España de la capital berciana ha sido la encagarda de repartir la suerte entre uno de sus clientes habituales.

Pero este no ha sido el único premio repartido por la Once en la provincia en los último días, ya que también León ha sido agraciado con un premio de 2.523,10 euros mediante un Eurojackpot vendido por el Terminal Punto de Venta (TPV) del sorteo del viernes día 30 de marzo.

El encargado de repartir la suerte en este caso ha sido el agente vendedor Miguel Ramón Barrientos Fernandez, que tiene su punto de venta en la calle Burgo Nuevo, esquina con la calle Gil y Carrasco.

El próximo viernes día 6 de marzo de 2018, el Eurojackpot, tiene un bote de 16 millones de euros.

También se pueden adquirir ya los cupones del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre el cual tiene un premio de 17.000.000 de euros.

Los productos de juego de la Once se comercializan por los 22.000 agentes vendedores de la Once. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la Once.