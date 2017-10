El olvido «premeditado» de la historia Carlos Hernández presenta en Ponferrada 'Los últimos españoles de Mauthausen' y 'Deportado 4443', dos libros que cuentan la historia olvidada de los más de 9.300 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis Carlos Hernández, en los instantes previos a la presentación de los libros. E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 10 octubre 2017, 20:45

El Museo de la Radio de Ponferrada ha acogido en la tarde de este martes la presentación de 'Los últimos españoles de Mauthausen' y 'Deportado 4443', del periodista Carlos Hernández, dos libros que cuentan la historia olvidada de los más de 9.300 españoles, y entre ellos más de 300 castellanos y leoneses, que fueron enviados a diferentes campos de concentración nazis y «que sufrieron exactamente lo mismo que los judíos», asesinados en las cámaras de gas o torturados por las SS, «y que sin embargo es una historia que no se estudia en nuestras escuelas, en nuestras universidades, su historia no aparece en los libros», aseguró el autor.

De hecho señaló que se trata de un olvido «premeditado», ya que durante la Transición «se hicieron una serie de concesiones a los herederos del franquismo, entre otras olvidar el pasado, no indagar en él». Pero lo que no considera comprensible es que «en los años 90 con mayorías absolutas de gobiernos socialistas no se hiciera una recuperación de la historia real, lo que sucedió realmente y que España sea el único país, yo diría del mundo, que no es capaz de asumir su historia. Lo han hecho los alemanes que lo tenían mucho más complicado, sin embargo aquí seguimos incluso debatiendo si hubo o no una dictadura».

Para escribir 'Los últimos españoles de Mauthausen', Carlos Hernández llevó a cabo una exhaustiva investigación de dos años y medio, recorriendo archivos por Europa y por Estados Unidos y entrevistando a los últimos supervivientes españoles. El libro tiene dos partes diferenciadas: por un lado, la historia de estos españoles, «su sufrimiento personal desde que abandonan España cuando pierden la guerra contra Franco, pasan a Francia, sufren el exilio, son capturados por los nazis y pasan todo el sufrimiento que pasan entre las alambradas de los campos de concentración». Y una segunda parte en la que se explica el por qué terminaron allí y que, según el autor, fue por un acuerdo alcanzado entre Franco, Hitler y Pétain. «De no ser por ese acuerdo estos españoles habrían pasado toda la guerra en campos de prisioneros de guerra donde más o menos se respetaban los derechos humanos», indicó.

El segundo de los libros, 'Deportado 4443', resumen en estilo cómic «la parte más humana, el sufrimiento en primera persona de estos españoles», lo que puede llegar a ser una buena herramienta para que, sobre todo los jóvenes, «conozcan esta historia que todavía tristemente no les enseñan en las escuelas», apuntó Carlos Hernández.