La Junta diseña un plan de desarrollo del turismo minero con rutas que incorporen recursos vinculados al sector

La Junta de Castilla y León diseña un plan de desarrollo del turismo minero con la puesta en marcha de rutas turísticas que incorporen recursos y atractivos vinculados al sector minero en El Bierzo El anuncio fue realizado este lunes en Ponferrada por el director general de Turismo, Javier Ramírez, que manifestó su confianza en que el nuevo proyecto pueda estar diseñado «en las próximas semanas», indicó.

Ramírez considera que el futuro del sector turístico en Castilla y León y muy especialmente el de la comarca «pasa por la especialización, por la promoción de aquellos productos que soon singulares, que son autóctonos, que no se pueden encontrar en ningún otro sitio», explicó. En este sentido, avanzó que desde la Administración regional se han llevado a cabo acciones para la sensibilización del sector para la elaboración del producto. Avanzó, además, que en el mes de octubre un grupo de operadores visitarán la zona para conocer todos los recursos que ofrece el turismo minero en la comarca.

Con objetivo de promover el turismo como fuente de riqueza, desde la Junta se trabaja también en un proyecto de promoción del turismo de compras vinculado a la artesanía y a la agroalimentación que a juicio del director gcree que «tienen mucho que ver con la oferta turística del Bierzo», reseñó. «Son productos muy especializados que responden a ese criterio de calidad y en los que El Bierzo tiene un enorme potencial», subrayó.

Mejora señalización y aparcamientos en Las Médulas

El director general de Turismo anunció, por otro lado, que la Junta de Castilla y León continúa trabajando para «establecer medidas de viabilidad» que permitan «coordinar» actuaciones para mejorar la señalización, los aparcamientos y la gestión de las visitas en Las Médulas. Unas actuaciones que tienen que ser consensuadas y apoyadas por todos los agentes implicados en el desarrollo del paraje Patrimonio de la Humanidad.

«Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea pero desde luego esto es un propuesta que tiene que ser apoyada por parte de todas las entidades, los distintos ayuntamientos, el Consejo Comarcal y evidentemente trataremos de sumar esos apoyos y de buscar un respuesta conjunta y coordinada sobre estos y sobre cualquier otro problema que pueda surgir en Las Médulas y en todo el entorno», aseveró.

Ramírez arremetió contra el presidente de la institución comarcal, Gerardo Álvarez Courel, que indicó en los últimos días que no se estaba trabajando desde la Admninistración regional en este sentido. «Yo no le puedo adivinar el pensamiento al presidente del Consejo Comarcal yo puedo hablar por lo que nosotros estamos haciendo y desde luego sí que hay una actividad en ese sentido desde la Consejería y sí que hay propuestas que no se pueden imponer de manera unilateral y se deben tener en cuenta a todos los agentes afectados», subrayó.

A la espera del nuevo proyecto del Ponfeblino

Respecto al Ponfeblino, el director general de Turismo recordó la reunión mantenida con el Consorcio junto a responsables de las Consejerías de Cultura y Fomento y señaló que esperan que les remita un proyecto menos ambicioso que permita su puesta en marcha debido a la elevada inversión que requería el que en su momento presentaron.

«Hubo en esa reunión una propuesta por parte del Consorcio de plantear un proyecto alternativo al que en su día se elaboró que por razones presupuestarias es absolutamente inviable y que en la línea que ellos planteaban se entiende que puede haber un proyecto que sea más asequible», apuntó.

Ramírez recordó que ese proyecto «no estaba pasado a papel» por lo que adelantó que «en el momento en el que recibamos cualquier documentación que apunte hacia un proyecto que sea viable desde luego nosotros lo estudiaremos para intentar apoyarlo porque nosotros consideramos que es un proyecto que resulta interesante desde el punto de vista de la atracción turística».

Recordó, en este sentido, que desde la Administración regional «se sigue trabajando en la desafectación de esas infraestructuras».

Entrega de 30 distintivos Sicted

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, ha entregado este lunes en Ponferrada los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted).

El acto tuvo como escenario el castillo de los Templarios y permitió reconocer el esfuerzo por la excelencia realizado por un total de 30 empresas de la comarca en favor del sector. El distintivo Sicted tiene validez bianual -a expensas del seguimiento a través de auditoría- y avala la labor de empresas y personas con el desarrollo del turismo de calidad en la Comunidad.

Ramírez subrayó el esfuerzo de la Administración regional en la apuesta por la calidad turística y en la colaboración con los empresarios a los que no dudó en felicitar «por toda esa calidad que ofrecen al turista.

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, por su parte, destacó el hecho de que la capital berciana «es una de las ciudades con mayor índice de reconocimientos de establecimientos de calidad turística en proporción al número de habitantes».

En este sentido, subrayó el carácter de la ciudad como destino de calidad turística que viene avalada por las auditorías rigurosas a las que se ven sometidas las empresas para conseguir la certificación. «Cada vez nos estamos consolidando como uno de los principales destinos turísticos de la Comunidad con una calidad excepcional en los servicios turísticos y ese es el camino», indicó.

Merayo puso sobre la mesa el 40% registrado en los dos últimos años en cuanto a número de visitas y actividad turística. «Es muy importante y se está consolidando empleo», señaló. Así destacó los más de 500 contratos cerrados durante la Semana Santa lo que permite asegurar, a su juicio, «que estamos consolidando ese sector turísti como generador de empleo».