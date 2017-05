Ponferrada despide a la cuarta promoción de graduados en Fisioterapia y Enfermería

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha acogido la graduación de los alumnos de la cuarta promoción de los grados en Fisioterapia y Enfermería. Cerca de medio centenar de estudiantes en cada una de las dos titulaciones que han finalizado sus estudios y que, según explicó el responsable del Grado en Fisioterapia, Jesús Seco, el 98 por ciento los terminan en el plazo de cuatro años.

Pero no se trata de las cuartas promociones que salen del campus ponferradino, puesto que Enfermería se implantó en 1999 y Fisioterapia en 2001, ambas como diplomaturas, y desde el primer momento han contado con listas de espera para poder acceder a ellas.

En relación a un posible aumento de plazas, el vicerrector del Campus, José Ramón Rodríguez, explicó que es «complicado» puesto que «requieren muchas prácticas clínicas y Ponferrada tiene los hospitales y las clínicas que tiene, no es fácil, entonces hay que pensarlo muy bien porque lo que no podemos es tratar de ofertar muchas plazas y que luego la calidad en la docencia no sea la adecuada». De hecho, Rodríguez cree que el aumento tiene que venir de la mano de tratar de implantar alguna enseñanza nueva, como es el caso de Podología.

En la misma línea se expresó Jesús Seco, quien explicó que «van a salir plazas para asociados clínicos y estamos ajustando para que el número sea de máxima responsabilidad por parte de los centros que acogen a nuestros alumnos y de máxima capacitación para nuestros alumnos, entonces ese equilibrio lo vamos a mantener y en la medida de lo posible se aumentará sin detrimento de la calidad asistencial y docente».

Al acto también acudió la concejala de Educación del Ayuntamiento de Ponferrada, María Antonia Gancedo, que puso de relieve que la capital berciana también es una ciudad universitaria y destacó que el equipo de gobierno no ha descartado el proyecto de construir una residencia estudiantil, lo que, a su juicio, le daría «un valor añadido».