Bienestar Social ha incrementado este año un 10% la concesión de ayudas por importe de 126.000 euros

El Ayuntamiento de Ponferrada ha incrementado un 10% en lo que va de año la concesión de ayudas correspondientes al área de Bienestar Social. En concreto se han repartido un total de 126.000 euros frente a los 113.00 euros del ejercicio anterior a familias que necesitan apoyo económico para hacer frente a los gastos de servicios básicos del día a día como vivienda, alimentación o vestido.

El concejal, Pedro Muñoz, informó en la comisión del área que este aumento se debe a una mayor información por parte de los posibles beneficiarios. No obstante, recordó que pese a ello, el importe de las ayudas concedidas todavía no llega al 50% de la partida consignada a tal efecto y que alcanza los 440.000 euros por lo que animó a todos los que necesiten una ayuda a que la soliciten. Eso sí, el edil precisó que dichas ayudas sólo se conceden a quienes cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente, ya que, por tratarse de fondos públicos, no se pueden distribuir de manera discrecional.

Por otro lado, el edil se mostró «muy satisfecho» de la respuesta que ha tenido el proyecto 'Tejiendo redes: observatorio contra la violencia de género en las escuelas infantiles' en el que participan un total de 20 familias a los que se unen educadores y niños. El objetivo del programa pasa potenciar la educación en valores, especialmente aquellos que intentan lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: escolar, familiar y social. «Considerando que la familia y el profesorado es el contexto primario donde niños y niñas establecen sus primeros vínculos afectivos es muy importante actuar en ellos como agentes socializadores de los menores», destacó Muñoz.

El programa busca dar a conocer conceptos básicos sobre igualdad, fomentar en las familias valores basados en el respeto a las diferencias y la igualdad, ofrecer estrategias para transmitir valores y fomentar el uso del lenguaje no sexista, entre otros aspectos, y cuenta con un presupuesto de 3.000 euros.

Pedro Muñoz también dio cuenta del proyecto de sensibilizacion sobre cooperación al desarrollo en Educacion Secundaria y Bachillerato, con el que se pretende sensibilizar en esta materia, a través de cortos y mesas redondas con representantes de las distintas organizaciones que forman parte del Consejo de Cooperación y Solidaridad Internacional.

Encuentro Autonómico de Consejo de la Infancia

En la comisión de Bienestar Social también se informó de la posibilidad de que Ponferrada acoja una próxima edición del Encuentro Autonómico de Consejos de Infancia y del servicio de conciliacion de la vida laboral y familiar 'Con tu tiempo', destinado a los niños nacidos entre 2010 y 2013, de familias trabajadoras pertenecientes al municipio de Ponferrada. Este servicio se prestará de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en los meses de julio y agosto, excepto festivos, en el CEIP Peñalba, como una parte del Servicio de Ludotecas Municipales.