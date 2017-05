Un ponferradino en Manchester: «Cuando me levanté no era consciente de lo que pasaba»

El ponferradino Asier Martínez, de 31 años, reside a apenas 200 metros de distancia del Manchester Arena, el lugar donde se produjeron los atentados. “En el momento que explotó la primera bomba yo estaba durmiendo, porque me levanto muy temprano para entrar a trabajar. Mi mujer escuchó esa primera explosión y no se asustó, pero al escuchar la segunda, ya puso la tele y vi lo que había pasado. A mi me despertó sobre la 1.30 horas para contármelo. Cuando me levanté no era consciente de lo que pasaba”, explicó Martínez a Ical.

Su primera reacción tras conocer la noticia fue ponerse en contacto con su familia en Ponferrada para que supieran que se encontraba en buen estado. “Luego llamé a mis amigos para comprobar que ellos también estaban bien”, relató Martínez, que no ha podido abandonar su domicilio en todo el día tras recibir las indicaciones de su jefe para no acudir al trabajo.

Su esposa, enfermera en un hospital de la ciudad, recibió a las 12 horas una llamada para incorporarse a su puesto de trabajo y él planeó acompañarla para donar sangre, aunque un tiroteo registrado en un centro comercial cercano obligó a desalojar la zona y provocó que Martínez y su mujer optaran por quedarse en casa por decisión propia. “Los transportes están cerrados y las autoridades recomiendan no pasar por el centro de la ciudad”, sostuvo el berciano.