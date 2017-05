Marcello cree que al Gobierno le preocupa más la chequera que los derechos ciudadanos

La diputada de Podemos por la provincia de León, Ana Marcello, ha participado este martes en un debate en Ponferrada en el que se ha abordado la moción de censura presentada por la formación morada y que se debatirá el día 13 de junio. Marcello explicó que, a raíz de toda la trama de corrupción, «creíamos necesario presentar una moción ciudadana para dar una visión y lanzar un mensaje de que es posible tener un gobierno alternativo».

La diputada tiene claro que no contarán con los apoyos necesarios para que salga adelante y ha recordado que han mandado un mensaje claro al PSOE de que «si ahora quieren desbancar al PP nosotros retiraríamos nuestra moción y nos sumaríamos a la que ellos planteen».

De hecho cree que de salir adelante sería un cambio para la comarca del Bierzo, para León y para todo el país «porque lo que no podemos dejar es que simplemente siga operando una trama de corrupción que es quien nos gobierna». En ese sentido Ana Marcello asegura que se podría poner la institución al servicio de los ciudadanos, se podría empezar a abandonar la senda de los recortes en todos los sistemas públicos, como por ejemplo el sanitario «porque no puede ser que el PP siga teniendo el Hospital del Bierzo como lo tiene. Yo creo que la cuestión de los servicios públicos del PP no es una cuestión de ideología sino una de chequera, que le preocupa más la chequera que los derechos de la ciudadanía».